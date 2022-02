Regalos para la ciudad

Cuando las ciudades cumplen años, los alcaldes y las llamadas ‘fuerzas vivas’ de la localidad preparan, además de los festejos, un obsequio de alguna obra especial. Se nos ocurre insinuarle al señor alcalde la restauración de la casa donde nació el prócer Custodio García Rovira, fusilado en la época del terror, concretamente “en la huerta de Jaime” Santafé de Bogotá, con una biografía admirable muriendo muy joven a pocos días de haber contraído matrimonio. Acabada la Guerra de los Mil Días y a las primeras calendas del siglo XX se inauguró el precioso pabellón de carnes de la ciudad, con elegante estilo republicano. El anterior alcalde le hizo una limpieza y habló sobre su inminente restauración, que sabemos es un proyecto hermoso. Hay que saber que cuando este edificio se inauguró hubo grandes fiestas, un excelente concierto de la banda famosísima que dirigía el maestro Zárate, exposición de artes manuales, pintura, comestibles, etc., de tal forma que el sarao duró uno o dos días. Esta sería la mejor ocasión para darle vida a ese arte. La reorganización de la banda departamental de música la podría promover el señor alcalde con el asocio del gobernador. Este sería otro regalo como recuerdo de una tradición que nace del siglo XIX (noviembre 4 de 1878), cuando se acababa de posesionar el doctor Solón Wilches como presidente del estado soberano de Santander en el Socorro. Uno de sus primeros actos de gobierno fue el decreto fundando la banda con 18 músicos, que hacía parte de la fuerza del Estado, organizada por el maestro Ramón Villalobos, teniente director.

Julio Valdivieso Torres

Doctor Miguel García Gutiérrez

El silencio marca el tiempo. Cuando una voz se apaga, también los sueños y la esperanza se terminan. El municipio de Tona perdió un líder, un amigo y un gran profesional, ese personaje que a diario ocupaba su tiempo en aprender Medicina, enseñarla y ponerla en práctica. El doctor Miguel García Gutiérrez en silencio se marchó, sin una palabra de despedida, él que amaba a su familia, sus amigos, sus paisanos y a esa tierra que lo vio crecer y convertirse en un médico que brilló con luz propia.

Un año después de su partida, se siente la ausencia con más dolor, porque la esperanza ya no existe y el vacío no se podrá llenar nunca. El paso del tiempo para su huella imborrable, como médico y como amigo no ha sido suficiente para llenar el vacío por su ausencia.

Chepita Jaimes Conde

Ausencia de Estado y falta de autoridad

Son más que eminentes, certeras y bastante comprometedoras las noticias sobre la situación de orden público tan venido al traste en los últimos días. Colombia ha entrado en retroceso y es lamentable que esto suceda. La razón es muy sencilla, el poder estatal de nuestras fuerzas armadas perdió legitimidad y no hay nadie que controle en estos momentos el ‘monstruo’ de la violencia psicópata y enfermiza que están sufriendo nuestros soldados y, por ende, la población en general

La Policía Nacional y nuestros organismo de seguridad también están sufriendo en carne propia semejante desmedro, que algunos grupos fuera de sí se empeñan en arrasar con el país y su soberanía. Es inaudito lo que está sucediendo en Arauca, ver con dolor de patria todo lo que allí sucede tanto en Fortul , Arauquita y Tame, zonas controladas por bandidos del Tren de Aragua, las disidencias de las FARC, Gentil Duarte y sus amigos, junto a un equipo de secuaces y contrabandistas. Ellos tienen en jaque la vida de miles de colombianos de bien que su único pecado es vivir en semejante zona de frontera

La cizaña verbal que estos líderes del mal presentan en sus videos por redes sociales dejan mucho que desear, es oprobioso y desde todo punto de vista maligno saber que todavía existen seguidores y fanáticos que les siguen la cuerda a semejante asesinos porque no hay palabras para describir semejante locura infernal. Así, Colombia sigue en desdén y con puntos a la baja, mientras en sus propias fronteras la delincuencia armada se enseñorea contra el país y viola nuestros derechos

Es más que urgente entender y comprender que el futuro Presidente encontrará una ‘piedra en el zapato’ en el tema recurrente de la soberanía y la lucha armada ilegal, pues estas siniestras mentes seguirán haciendo de las suyas sin que nadie los detenga. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar semejante caos y quién será la persona idónea que nos saque de este atolladero, del cual según parece no encontramos la salida?

José Alejandro Centeno A