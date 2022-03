Una flota mercante

Este es el quinto campo de trabajo para dar empleo a los colombianos y venezolanos junto con los ferrocarriles, canalización del Río Magdalena, construcción de las doble calzada en las vías terrestres que hacen falta, construcción del Canal del Atrato y la “resurrección” de nuestra Flota Mercante con X número de buques que demandaría incontables puestos de trabajo en un astillero, tripulaciones, edificios para oficinas de la Flota en cada puerto, mejoramiento y construcción de nuevos puertos. Colombia tuvo una “Flota Mercante Grancolombiana” que el gobierno dejó acabar aunque tenemos 3.342 km de litoral marítimo en los dos océanos, sin contar los kilómetros navegables en el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, ¡desperdiciados! ¡No sabemos lo que tenemos! ¡O no nos damos cuenta! por estar buscando puestos de trabajo en el Congreso para no hacer nada y cobrar un sueldo.

Fabio A. Ribero Uribe

Motocicletas

El “Ciudadano al Derecho” (el buen ciudadano) es consciente de su derecho a la libre locomoción, igualmente que debe respetar los derechos de los demás y la ley. En virtud de lo expresado, quien conduce un vehículo automotor, entre otros deberes ciudadanos, está el respetar al peatón, los espacios públicos para caminar, las cebras, a los adultos mayores, cumplir con las normas de tránsito, no hacer ruidos, no pitar innecesariamente, no afectar la tranquilidad ciudadana.

La motocicleta es un transporte ágil de fácil acceso económico, permite avanzar rápido en vías congestionadas; además es un transporte atractivo para la gente joven y necesario para muchas familias de escasos recursos económicos que lo utilizan para ir a su trabajo, llevar sus hijos a la escuela o colegio, como también para diligencias urgentes del hogar. Sin olvidar que muchas personas por falta de empleo, utilizan la motocicleta para el transporte informal con el fin de suplir las necesidades esenciales de la familia. Igualmente, muchas empresas exigen al empleado tener moto para poder vincularlo laboralmente. La motocicleta se ha convertido en una solución de movilidad, como lo han dicho expertos en la materia; pero está aumentando el número de estos aparatos y ocasionando situaciones graves de movilidad, accidentes con pérdidas de vidas humanas, afectaciones al medio ambiente por el ruido y contaminación del aire, como también intranquilidad ciudadana en horas nocturnas.

Algunos motociclistas desconocen las normas de tránsito y conducen por los andenes, ciclovías, parquean en cualquier parte, invaden las cebras, organizan caravanas que entorpecen la movilidad y con el ruido que en ocasiones hacen por las noches afectan la tranquilidad de los hogares. En ocasiones se desplazan como si estuviesen en competencias de velocidad, poniendo en peligro sus vidas, las de las personas que transportan, así como las de los demás conductores de automotores de toda clase y a los ciudadanos de a pie.

Todos tenemos derecho a comprar una motocicleta bien sea para trabajo, para transportarnos o para recreación, pero en consecuencia tenemos el deber de cumplir las normas de tránsito y respetar los derechos de los demás ciudadanos. La solución a los problemas que se presentan por el uso indebido de las motocicletas, nos compete a todos, pues no hay que olvidar que por mandato constitucional la actividad de los poderes públicos está enmarcada en una Democracia Participativa. El ciudadano debe dar aviso a las autoridades de tránsito y de policía sobre las infracciones y contribuir a la educación ciudadana a efectos de la prevención. La policía debe ejercer el poder de vigilancia y control, no solamente con fines de sanción sino también de prevención. El congreso y los alcaldes están en mora de poner a funcionar un transporte público eficiente y eficaz, para que la gente lo utilice o prefiera por su comodidad, así se mejoraría la movilidad en las ciudades, la tranquilidad y seguridad ciudadana.

Jorge E. Velásquez Reyes

Diosdado el descabellado

Diosdado el de Venezuela,

Es más malo que Caín.

Al estilo de los rusos,

Además de otros abusos

Le ha dado la ventolera

Por querernos invadir.

Con razón le dicen “Pulpo”,

Por si no lo habían notado,

Entre robos y escaramuzas

De muchas cosas se le acusa

Y además de ser muy bruto

De DIOS nada le han DADO.

Orlando Serrano Orejarena