Valoremos lo que

tenemos, no lo perdamos

Decía algún periodista, que, al votar, en unos minutos uno estaba decidiendo la suerte de su país por muchos años, esto no es un juego de jóvenes, esto es más serio de lo que creemos, así les ha ocurrido a varios países que no se imaginaron, lo que les iba por la pierna arriba por no votar con seriedad y vean lo que les pasó. Un gobierno totalitario que es muy diferente del estado de derecho, donde se oye a los asociados, así no tengan la razón, en cambio en el otro sistema el reclamo puede ser justo pero el gobernante hace lo que le plazca y la fuerza impera, y así sea uno de la primera línea, sí lo que uno propone va en contra vía del gobernante, la persona va a la cárcel sin ser oído ni vencido en juicio, como ocurre en todos los estados de derecho.

Uno generalmente no aprecia las cosas, sino cuando las pierde, valoremos lo que tenemos así haya pequeñas fallas antes de perderlo todo, porque recuperar nadie nos lo asegura. El candidato en la tribuna es increíblemente complaciente, amable, abraza y besa a los electores como vemos en la televisión, pero cuando tiene el poder en la mano es como si lo voltearan al revés, desconoce de una plumada a sus electores, a los que lo ayudaron a subir y estos van a formar parte de lo que se llama el “proletariado”, que es la clase que ha llevado a la victoria a muchos mandatarios que hoy son omnipotentes. Si usamos bien la cabeza, el sentido común y la lógica, no va a pasar seguramente nada.

El voto emocional de nada nos sirve, estemos tranquilos para tomar la decisión de marcar correctamente en el tarjetón, esta decisión nos salva o nos condena a una vida miserable. Miremos la historia, ella no se equivoca, porque si no lo hacemos ”estaremos condenados a repetirla”.

Julio Valdivieso Torres

Lo que es la política

frente a los políticos

La política es el arte de gobernar bien a un país, o de llevarlo al fracaso o a la anarquía, como está pasando en muchos países vecinos y de América Latina. Los políticos nacen buenos, pero las ambiciones de otros políticos curtidos con experiencia y ambiciones desmedidas los corrompen.

Las armas más valiosas de los políticos en campaña son las de aprovecharse de las necesidades más sentidas de los pueblos, para prometerles con base en la mentira aquellos aspectos que técnicamente son imposibles de cumplir, pero que el populismo falso, les hace creer estas falsas fantasías.

Está comprobado que los políticos camuflados de izquierdas radicales, de ideas comunistas que hoy llegan al poder de forma aparentemente democrática, como son los casos de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Argentina y Bolivia, etc. Para con el poder en la mano, convertirse en eternos dictadores.

Los políticos de hoy son como el conocido reptil llamado Camaleón, que tiene como característica natural de cambiar rápidamente de color y camuflarse como lo están haciendo nuestros políticos en nuestra campaña electoral en busca de la famosa mermelada.

Los políticos, por lo general al no poderse ganar la vida, luchando con el verdadero sudor de la frente, como se la gana el pueblo en general, al que explotan y gobiernan cada día, deciden buscar puestos dentro la burocracia donde sin hacer nadan entran, a disfrutar butacas valiosas en el congreso y demás puestos en todo el país con sueldos altísimos frente a un pueblo con sueldo de hambre.

Los políticos en su malicia indígena, antes de ocupar un puesto clave dentro del Estado, buscan, primero, tener grandes amigos dentro la rama de la justicia, por si por las moscas aparecen enredados en problemas de corrupción, como estamos viendo cada momento en el día a día para que les hagan sus correctas y manipuladas defensas.

La cantidad de ideologías y corrientes políticas existentes por todas partes en nuestro país, en un pueblo ignorante y polarizado por la mentira y el engaño, son la muestra de los medios que emplean los politiqueros para manipular un pueblo eternamente engañado en su forma y en su fondo estructural sin soluciones verdaderas de cambio hacia al el futuro. En política todo es especulativo y todos tienden sacar el mejor provecho y los medios de comunicación son los más beneficiados en este aspecto, la televisión, los periódicos, las revistas, el WhatsApp, las famosas encuestas de campañas engañosas y la cantidad de videos y periodistas, todo todos tienden a actuar en forma especulativa, engañosa, parcializada al fin todo esto es una gran locura en un país que no sabemos al fin para donde va.

Cuando el nivel cultural de un pueblo goce de una verdadera educación, democrática, ética, científica, y un profesorado altamente preparado con ética y mística pedagógica, bien remunerado y valorado dentro de una sociedad como eje principal del cambio, este país comenzará una nueva etapa evolutiva hacia el verdadero progreso.

Luis Alberto Parra Tibaná