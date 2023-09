Sueño reparador

Dormir adecuadamente trae consigo salud física y mental. Por un lado, se reparan tejidos, regeneran células, se fortalece el sistema inmunológico, culmina la digestión, se equilibran las hormonas, se limpia el hígado, se reduce la inflamación; y, por el otro, la memoria se consolida, la concentración se optimiza, disminuye el estrés y la ansiedad, fuera de coadyuvar en la depresión.

Ante tal importante actividad, mantener un horario regular es necesario. Es vital acostarnos y levantarnos a la misma hora, incluso los fines de semana, para regular el reloj biológico y establecer con ello un patrón de sueño consistente en el que se logre descansar entre 7 y 9 horas al día. Para tal fin, puede iniciarse introduciendo 15 minutos cada 2 a 3 semanas, hasta lograr el objetivo personal adecuado.

Ahora, no solo se trata del tiempo que se destine para ello sino de las condiciones previas para conseguir el mismo, y esto solo se logra si el acondicionamiento contribuye en ello, valga decir, un buen colchón y almohadas, una postura correcta al acostarnos -posición fetal, espalda, estrella de mar, soldado, recuperación, abrazo, tronco, libre, loto, etc.-, iluminación adecuada -optando por la luz cálida que está en el rango de 2700ºK – 3500ºK, preferiblemente con un atenuador instalado para así variar la intensidad que requerimos-, una temperatura que oscile entre 18-22 grados centígrados, reducir el sonido ambiente y pernoctar completamente a oscuras utilizando blackout o cortinas para bloquear la luz exterior.

Con todo lo anterior se propicia la producción y liberación de la melatonina por parte de la glándula pineal en el cerebro, de manera natural, así como en pequeñas cantidades por otros tejidos como el tracto gastrointestinal; hormona que desempeña un papel crucial en la regulación del ciclo sueño-vigilia y en la sincronización de los ritmos circadianos del cuerpo, en tanto ella se sincroniza con la salida del sol (la inhibe) y con el ocaso (la activa).

No obstante, si lo que antecede no viene acompañado con la reducción del uso de dispositivos electrónicos antes de ir a la cama, la melatonina podría disminuir en su producción. Por tanto, cene temprano y ligero con una dieta balanceada, suspenda: televisor, tabletas y celulares 1 hora previo a acostarse, medite, lea, dúchese y genere buenos hábitos. Si a ello le adiciona en el día una siesta que no pase de 30 minutos, el descanso cada vez será más reparador.