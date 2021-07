A raíz de una invitación del alcalde Juan Carlos Cárdenas a una reunión a la cual no me fue posible asistir, para examinar iniciativas para la celebración de los 400 años de la fundación de Bucaramanga, el próximo año, me di a la tarea de estudiar y analizar para proponer, a nivel preliminar, lo que como ciudadano vinculado toda mi vida al desarrollo de nuestra ciudad, quisiera se organizara para esta celebración, descartando de entrada la construcción de monumentos, para utilizar los dineros en la solución de necesidades reales de la ciudad.

En primer lugar, debo recomendar que la administración municipal se apoye, entre otras organizaciones, en el Concejo Municipal, las universidades, la Cámara de Comercio, el Comité de Gremios, Prosantander, la Foscal, la Fundación Cardiovascular, Participar, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, la Academia de Historia de Santander y la Asociación de Juntas de Acción Comunal. La organización debe ser lo más incluyente posible.

Con todo ese apoyo y dado que la celebración tendrá un año de duración, todo el 2022, propongo organizar cinco bloques de actividades: 1- Cultural: responsable de organizar lo relacionado con conciertos, teatro y eventos culturales. 2- Sociopolítico: encargado de organizar los ciclos de conferencias de historiadores de talla nacional y eventos políticos para celebrar, por ejemplo, una cumbre de alcaldes. 3- Científico y educativo: en la que los centros educativos organicen eventos sobre salud y educación del más alto nivel. 4- Desarrollo empresarial: responsable de promover nuestras empresas, el turismo y el emprendimiento. 5- Desarrollo de infraestructura: responsable de proponer la infraestructura física y desarrollos prioritarios en parques e infraestructura vial, que nos recuerden que cuando cumplimos 400 años, también hicimos obras para avanzar. Además, eventos que anualmente se realizan, como el Festival Internacional de Piano, Ulibro, Feria Ganadera, etc., coordinarlos con la organización del cumpleaños.

Sobre la ley de honores, a nivel presupuestal, como lo anotó el alcalde, estaba cantado que se quedaría “en veremos”. Esa negativa nos debe dar más ánimos para celebrar los 400 años. Este evento debe ser una excelente oportunidad para organizarnos, reencontrarnos luego de casi dos años de encierro y convencernos de que somos capaces de poner a sonar a Bucaramanga a nivel nacional e internacional y atraer inversión productiva en nuestra querida Bucaramanga. Ciudadanos bumangueses, líderes empresariales, académicos y políticos, ante este reto...

QUEDAMOS EXPECTANTES.