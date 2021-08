El 15 de julio de 2020, en una columna titulada SEÑOR ALCALDE... EL CARRASCO, además de comentar sobre el origen del Carrasco a finales de los 70s, comenté también el calvario de conflictos jurídicos surgidos a raíz de una Acción Popular entablada en el 2002, por los residentes de la Urbanización El Porvenir; hace un año largo, escribí lo siguiente:

“A la fecha, el lío está vivo. Jurídicamente hay orden de cierre desde el año 2011 y, ambientalmente, por orden del ANLA desde el año pasado. Sin embargo, se mantiene abierto físicamente debido a la “emergencia sanitaria” que se causaría porque no hay sitio a donde llevar los residuos sólidos y a la racionalidad con que el juez del caso ha actuado, ampliando plazos. Pero como dice el dicho “no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue”, urge actuar”.

Como el lío continuó vivo, llegó la orden de cierre y quedamos viendo un chispero, pensando qué vamos a hacer con las basuras. El pasado sábado 14 de agosto expidieron el extenso Decreto No. 0103 de 2021, Por el cual se declara la situación de “calamidad pública” en el Municipio de Bucaramanga, para, por otros seis meses, y ante el cierre material del Carrasco, presentar un Plan de Acción Específico y someterlo a la aprobación del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y de Desastres, para finalmente seguir usando el Carrasco.

Infortunadamente, los alcaldes Iván Moreno, Honorio Galvis, Fernando Vargas, Luis Francisco Bohorquez y Rodolfo Hernández, a punta de decretos de emergencias, siete en total desde el 2011, continuaron usando El Carrasco, se enredaron y les quedó grande encontrar una solución definitiva a la disposición de residuos sólidos para Bucaramanga. Hoy, el alcalde tiene el reto de superar esa deuda histórica y también se ve forzado a sacar otro decreto de calamidad pública. Todo estaba advertido. El problema hay que enfrentarlo, acudir a la tecnología y examinar el estudio de la UIS para la definición del sitio.

La decisión no es nada fácil, dados los intereses políticos y económicos que se mueven en este tipo de decisiones. También, en mi criterio, a dos razones. Una: nadie quiere tener en el vecindario un relleno sanitario, por limpio que sea, ni ver pasar los camiones recolectores. Y dos: la torre de Babel jurídico-técnico que arman los abogados y técnicos ambientalistas, como también las instituciones (CDMB y CAS), que responden a interesas diferentes a los de servirle a la comunidad. A cada solución le encuentran un problema.

Señor alcalde... QUEDAMOS EXPECTANTES.