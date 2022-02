Teniendo en cuenta amables solicitudes de lectores de mi anterior columna y al compromiso de profundizar en lo aprobado por el señor presidente Duque, en la reunión convocada por Prosantander el pasado 2 de febrero, vuelvo al Convenio 1113 y su ampliación de 14 años, para examinar los efectos de las decisiones tomadas y la oportunidad de oro que se nos presenta, desarrollando tres respuestas.

1) ¿Qué significa que el ente ejecutor de los recursos de los peajes de Lebrija y Rionegro sea Findeter y no Idesan? Significa que no se deberá acudir a la Asamblea Departamental a solicitar vigencias futuras, ni incorporarlos al presupuesto del Departamento, ni declarar los proyectos como estratégicos, ni tramitarlos en el banco de proyectos, etc. En resumen, eliminará el desgaste administrativo que exige ejecutar un proyecto por un ente departamental. De otra parte, con Findeter, la consecución de la financiación se facilita, como también la contratación de los estudios, las obras y las interventorías.

2) ¿Qué obras se podrán iniciar en el presente año y a cuánto ascienden? Una vez Findeter apruebe la financiación, se podrán licitar los siguientes cinco proyectos que ya cuentan con diseños definitivos: La doble calzada La Virgen-La Cemento; la rehabilitación Palenque-Café Madrid; la doble calzada T del aeropuerto-Lebrija; el par vial Puente Tierra-El Cero y la terminación de los tramos inconclusos en la vía a Rionegro. Estas obras tienen un valor aproximado de $265 mil millones y su construcción favorece especialmente a los residentes en Rionegro y en el norte de Bucaramanga. Debo precisar que estas se financiarán con los recaudos de los 10 años que faltan de los 16 años iniciales del convenio en mención, firmado en 2016.

3) ¿Y qué se ejecutaría con los recaudos de los 14 años adicionales recientemente aprobados? Estos recaudos, traídos a valor presente, ascienden a $600 mil millones y con ellos se ejecutarán los estudios y se podrán construir 15 proyectos que cambiarán la infraestructura vial del área y de la meseta de Bucaramanga. Entre ellos se encuentran viejas aspiraciones y será el Comité Directivo del convenio, integrado por Invías, la ANI, la Gobernación, la alcaldía de Bucaramanga, Prosantander y la Sociedad Santandereana de Ingenieros, quienes prioricen la ejecución.

El verdadero regalo a los 400 años de Bucaramanga nos lo acaba de dar el Gobierno nacional, gracias a que se acudió en grupo: gobiernos locales, empresarios y academia; -el trípode Universidad-Empresa-Estado-. Esto debe servir de claro ejemplo de desarrollo, para los candidatos al Congreso, para que trabajen por Santander, dejando a un lado los intereses personales. El desarrollo de estas inversiones depende de todos nosotros.