¿Habrá equipo?

Para quien ha tenido la oportunidad en la vida de gerenciar o liderar empresas y/o ocupar cargos públicos por voluntad popular o designación presidencial, como las experiencias que he vivido, manifiesto, guardadas proporciones pero con incontrovertible certeza, que el éxito depende de la calidad del grupo humano que se conforme y de la coordinación e identificación de metas, programas y objetivos entre el líder y el grupo humano que se integre. En resumen, independientemente de si hay o no buenas propuestas y si hay individualidades brillantes, si no hay equipo coordinado...se fracasará.

Por lo expuesto, no entiendo, me preocupa, siento desconfianza, inseguridad, desasosiego y hasta “atortole” que el país avance hacia el abismo y nuestra frágil democracia se nos derrumbe, cuando a diario escuchamos o leemos trinos de Petro o una de sus ministras (minas y energía, trabajo, medio ambiente y vivienda) afirmar una cosa, basados en un irracional fundamentalismo, mientras el Ministro de Hacienda (mas aterrizado y con conocimiento en el manejo de los recursos públicos) dice lo contrario. Por eso, veladamente, el Presidente lo califica de enemigo al interior del gobierno. ¿Cómo diablos se administra y se coordinan programas y se unifican criterios, cuando el Presidente organiza una reunión del “equipo”de ministros y llega siete horas tarde? (incumplir citas, para Petro es lo usual y no la excepción). ¿Cómo creer en el gobierno si después de que el presidente firma un acuerdo con los ganaderos para la compra de tierras, basado en deuda pública, el Ministro de Hacienda afirma que con bonos no se puede y que no hay dinero para adquirir esas tierras?.

¿Cómo es posible que, a pesar de todas las evidencias y advertencias, se quiera matar la “gallina de los huevos de oro” que es Ecopetrol, prohibiendo el fracking, nuevas exploraciones y explotaciones de gas y petroleo, en cambio de programar, en el tiempo, una transición a energías limpias, cuando el mundo no está preparado aún para hacerlo?

¿Cómo es posible que se pretenda destruir, en cambio de mejorar el sistema de atención en salud y, además, esquilmar el ahorro de los pensionados?. ¿o, atentar contra el crecimiento empresarial y la generación de empleo con una reforma tributaria que no logrará un mayor equilibrio social sino el incremento de la pobreza?.

Estos temas y varios despropósitos más, son los que en elevada proporción, sumados a factores internacionales, han disparado la devaluación del peso frente al dólar y las graves consecuencias, al incrementar la deuda externa, encarecer la canasta familiar y numerosos productos básicos para la producción nacional.

Hago eco a un meme: Lo que le pasa al País es que la solución está en manos DEL PROBLEMA.

Señores gobierno, los colombianos....ESTAMOS EXPECTANTES.