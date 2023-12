Para calificar el alcalde: ¿un 5A?

Respetado lector: no se preocupe ni se sorprenda. No me refiero a la calificación 5 A, con la que en el pasado se evaluaba la excelencia académica del mejor alumno. NO. En este escrito me refiero a los 5 adjetivos con los que califico la administración del alcalde de Bucaramanga, el sustantivo propio: Juan Carlos Cárdenas.

1) TRAIDOR: apenas inició su administración, quebró la lealtad a los principios que debió guardar de quien le puso los votos para sucederlo. Bastante luchó Rodolfo Hernández para eliminar la costumbre de parcelar la administración municipal con varios politiqueros de oficio (concejales), para que llegara Cárdenas a repartirla como un ponqué. Con esa conducta también traicionó a quienes como amigos lo apoyamos.

2) MENTIROSO: entre los sinónimos de este adjetivo aparecen en el diccionario: embustero, falaz y falso. En materia de transparencia en contratación de obras, le caen como anillo al dedo los adjetivos mencionados. Lo reconfirmó cuando contrató a “dedo” con una empresa de Cali, argumentando una “supuesta urgencia manifiesta”.

3) EGÓLATRA: su autoimagen de superioridad corresponde con su irresponsabilidad (a mayor autoimagen, más irresponsable) y su obsesión con la comparación son características clásicas de un narcisista como este alcalde. ¿Recuerdan cuando hablaba del milagro económico de Bucaramanga? ¿o de la transparencia en la contratación? ¿o de que gobernar era hacer?

4) PROMESERO: en Colombia este adjetivo califica a quien manifiesta obligarse a cumplir una acción y no la realiza. De sus promesas Vanguardia publicó el 8 de diciembre un titular en primera página: “OBRAS ETERNAS: ¿Cuándo las entregarán?

5) INDOLENTE: al alcalde no le importó irse para Dubái al COP 28 a pasear, cargándole a nuestras débiles finanzas los más de 35 millones de pesos de su viaje. ¿A qué? A nada. Otra clara manifestación de su indolencia es el haber tenido al mando, prácticamente sustituyéndolo, a la señora Saharay -de Neiva e investigada- manejando las finanzas públicas y tal como lo denunció Vanguardia, maltratando a nuestros coterráneos y haciendo promesas incumplibles.

No recuerdo el haber deseado tanto que el período de un alcalde terminara como el del actual. ¡Qué paquete! Celebro que el alcalde electo, Jaime Andrés Beltrán, haya descubierto y denunciado “cositas y cosotas” y espero que la justicia opere con rapidez, a ver si se arrepiente de dejarnos a Bucaramanga en este estado tan deplorable.

Deseándoles a mis queridos lectores un feliz y próspero 2024...QUEDAMOS EXPECTANTES.