El mes pasado, en el periódico El Tiempo se publicó una separata en la cual se presenta el importante desarrollo de la infraestructura vial de Antioquia. Miles de kilómetros de carreteras en doble calzada, túneles, viaductos y, en fin, todo un listado de impresionantes proyectos, ejecutados por el gobierno nacional dentro del programa 4G. Da envidia de la sana y la pregunta que surge al comparar nuestra infraestructura vial con la de ellos, es: ¿Por qué Antioquia sí puede tener esa infraestructura de transporte y Santander no?

Examinemos el tema desde tres ángulos:

1) El Técnico: El liderazgo político, gubernamental y empresarial antioqueño, se propuso identificar “conjuntamente” los proyectos a desarrollar y los priorizó, apoyados en argumentos técnicos y luego le entregó a ISA, gerenciada por el santandereano Luis Fernando Alarcón, la responsabilidad de elaborar los estudios y diseños necesarios. 2) El Político: Antioquia, además de tener presidente de la república y ministro de transporte – que semanalmente hacía seguimiento a la ejecución de estos estudios – siempre ha contado con parlamentarios que, cuando de presionar por Antioquia se trata, todos meten la ficha, independientemente del partido al que pertenezcan. Además, saben pedir y apoyarse en los técnicos y en los estudios. 3) El sociocultural: los paisas, cultural e históricamente, tienen alta capacidad de asociación para generar desarrollo económico y empresas para ejecutar proyectos. Ellos empujan, creen en sus gentes y en sus capacidades para avanzar y medírsele a proyectos de infraestructura y empresariales que, hasta hace unos años, parecían sueños. Un ejemplo: las Empresas Públicas de Medellín, EPM, no son una casualidad sino el resultado de años de esfuerzo técnico, ardua dedicación y administración transparente.

Cuando la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, inició el programa de infraestructura vial de cuarta generación -4G- , Antioquia era el único departamento que contaba con los estudios necesarios y, por esta razón, la mayor parte del pastel quedó para los paisas.

Santander, contrasta con lo expuesto. A estas alturas, los pocos parlamentarios que nos quedan, ignoran los esfuerzos que empresarios, fundaciones y asociaciones hacen para presentarles los proyectos y empoderarlos. Además, los gobernantes no se ponen de acuerdo sobre el qué hacer y cómo hacerlo. Los intereses particulares, partidistas y los egos, están por encima de los intereses generales. Por último, cuando nos dan la oportunidad de desarrollar infraestructura vial, entregándonos los recursos, no somos capaces de hacerlo. El mejor ejemplo lo estamos sufriendo con el recaudo de los peajes del proyecto ZMB. En fin, lo que tenemos nos lo merecemos, porque elegimos mal y no exigimos, como mínimo, TRANSPARENCIA.

Señores gobernantes y parlamentarios... ESTAMOS DESILUSIONADOS Y EXPECTANTES.