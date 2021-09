Rionegro... ¿qué sucede sin el peaje?

Rionegro está ubicado a 20 kilómetros de Bucaramanga, desde el CAI de la Virgen (carrera 15). Esta distancia la podemos dividir en cuatro sectores: 1) La Virgen-La Cemento (4 kms); 2) La Cemento-Puente Tierra (5 kms); 3) Puente Tierra-El Cero (4 kms) y 4) El Cero-casco urbano (7 kms). En este último sector se instaló en 2004 un peaje. En 2006, El INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, licitó y mal adjudicó la concesión ZMB a Autopistas de Santander -ASA- y se comprometía, entre otras obras, a construir una doble calzada (DC) de 13 kms, desde La Virgen hasta el Cero. A la concesionaria ASA le quedó grande el contrato, este se liquidó después de 10 años de incumplimientos y de los 13 kilómetros solo construyó 5 en DC.

Ante el fracaso de la Concesión ZMB, a finales de 2016, por gestión del alcalde Rodolfo Hernández y voluntad del Vicepresidente Germán Vargas Lleras, se suscribió un modelo piloto de gestión (Convenio 1113) y se entregó a IDESAN (como operador), los peajes de Lebrija y Rionegro, para que con los recursos de su recaudo, se terminaran las obras inconclusas.

Iniciando el 2021, por intervención del director del INVIAS, ing. Juan Esteban Gil, el Comité Directivo decidió invertir en esa vía $223 mil millones para la DC de la Virgen-La Cemento (sector 1), del par vial Puente Tierra-El Cero (sector 3) y de la rehabilitación y terminación de algunos segmentos inconclusos de los 5 kms de la DC (sector 2), ya que se cuenta con los diseños definitivos y buena parte de los predios.

Lamentablemente, el 4 de mayo, producto de los paros, el peaje de Rionegro fue quemado por manifestantes irresponsables y, a hoy, continúa la oposición al peaje, quizás por el desconocimiento de la comunidad sobre los esfuerzos y decisiones ya tomadas. Posteriormente, se aprobó la contratación de los estudios para hacer la DC desde El Cero hasta el casco urbano, lo que va a representar una inversión mayor.

Los pobladores de Rionegro deben saber que Floridablanca no sería la Floridablanca de hoy si no se hubiera conectado, dede 1970, en DC con Bucaramanga. Igual ha ocurrido con Piedecuesta, Girón y Lebrija, con la posterior construcción de las DC. El turno es para Rionegro y esta oportunidad no se puede dejar pasar. El progreso no es un accidente ni se da al azar, es fruto de decisiones inteligentes de su clase dirigente y del aporte de la comunidad.

Señores de Rionegro, sin peaje no hay futuro... QUEDAMOS EXPECTANTES.