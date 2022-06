Dentro de cuatro días, el próximo domingo 19 de junio, tendremos la cita democrática para escoger el próximo presidente de nuestro País. Por varias razones creo que será Rodolfo. Los porcentajes de las encuestas, comparados con los de la primera vuelta, no me cuadran. Los votos de Fico, en su gran mayoría anti-Petro, no los veo reflejados en las encuestas y serán los que marquen clara diferencia en el triunfo de Rodolfo. Es fundamental hacerles un llamado para que no se queden en casa ni voten en blanco. El contendor puede crecer muy poco y los “petrovideos” le harán un daño superior a lo que logren con las triquiñuelas ya conocidas para hacerle daño a Rodolfo.

Santandereanos, con Rodolfo nos llegará la oportunidad que otras regiones de Colombia ya han tenido y, por eso, les comento algo del resultado de una reunión con empresarios, a la que asistí por invitación de Martín Pinto y Andrés Novoa, en la que tuvimos la oportunidad de escuchar al nominado ministro de transporte Félix Jaimes Lasprilla. Allí, de memoria y precisión de relojero nos presentó lo que el nor oriente colombiano y Santander requieren y es factible conseguir durante la presidencia de un santandereano.

Resumo la exposición de Félix: 1) A nivel de la red primaria, nos relacionó las siguientes obras: la doble calzada (DC) entre Puerto Araujo y San Alberto (250 kilómetros) de la Troncal del Magdalena; la doble calzada entre Bucaramanga – San Gil – Socorro y Barbosa, incluyendo las variantes de San Gil, Socorro y Barbosa; la pavimentación de los tramos San Gil – Mogotes – Onzaga – Santa Rosita; la pavimentación del tramo Charalá – Duitama; pavimentación de Curos – Málaga y algunos tramos faltantes de pavimentación entre los municipios del sur occidente de Santander. Todo esto, corresponde a vías de la Nación y, a la fecha, cuentan con estudios. 2) A nivel metropolitano, las vías que se adelantarán con el programa “vías de la cigarra”, con el apoyo de Findeter, Invías y los gobiernos locales, gracias a la decisión del Presidente Duque, pues eliminó la cuestionada intermediación del Idesan. Este programa se adelantará con los recursos de los peajes de Lebrija y Rionegro, logro que por 16 años alcanzó Rodolfo durante su alcaldía y que ahora se adiciona con 14 años. 3) Para la red vial terciaria o rural, planea construir 14 mil kilómetros de placa – huella y 4) Recuperar la navegabilidad del Magdalena.

Tenemos la oportunidad de que nuestro Santander tenga un gran cambio, con consecuencias muy positivas de progreso, generación de empleo e ingresos y mejoramiento de la calidad de vida de todos.

Santandereanos, los invito a votar y a NO desperdiciar esta oportunidad............QUEDAMOS EXPECTANTES.