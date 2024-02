Se nos fue un GRANDE

A la edad de 98 años nos dejó Don Jorge Reyes Puyana y considero necesario rendirle un homenaje y reconocer su legado, dado que dejó en nuestra tierra una huella imborrable como padre de familia, empresario, hombre público y líder íntegro y transparente.

Don Jorge fue alcalde de Bucaramanga de 1974 a 1976. Tuve la fortuna de acompañarlo durante su gestión y fue él quien me introdujo en la actividad pública y política. En 1974, cuando laboraba como arquitecto, recibí una llamada telefónica del alcalde invitándome a su despacho. Llegué a su oficina, Don Jorge se encontraba con un periodista y para mi sorpresa, me presentó como el nuevo Secretario de Obras Públicas de Bucaramanga. Si bien yo tenía compromisos profesionales, por el estilo inteligente con que me arrinconó y convenció tuve que multiplicarme y aceptar el reto. Posteriormente, promovido por Don Jorge, pasé a la subgerencia técnica de las Empresas Públicas de Bucaramanga, simultáneamente con la gerencia de la Empresa de Teléfonos y luego, a la gerencia de las Empresas Públicas de Bucaramanga, cargo que no llegué a desempeñar, por el nombramiento de Gobernador que me hizo el presidente Alfonso López Michelsen. El haber estado cerca de don Jorge me permitió acompañarlo y ser testigo presencial de brillantes decisiones y gestiones que le generaron prosperidad a Bucaramanga.

Don Jorge logró que la Nación le donara al Municipio los terrenos del antiguo aeropuerto Gómez Niño y basado en el concepto de “Ciudades dentro de las ciudades”, promovió el diseño y la construcción de la Ciudadela Real de Minas. Él fue quien creó las Empresas Públicas de Bucaramanga, integrando los servicios de Aseo, Plazas de Mercado, Matadero, Ferias y Teléfonos.

El Acueducto de Bucaramanga, en 1974, era una empresa privada. La ciudad sufría de prolongados racionamientos y suspensiones del servicio debido a que la conducción del agua desde el rio Tona, en cada invierno se derrumbaba. La solución exigía una alta inversión y requería un crédito de la banca internacional, avalado por la nación. Don Jorge, sabiamente propuso la compra del acueducto y fue necesaria la intervención del presidente López Michelsen para que los accionistas privados vendieran sus aciones y la propiedad pasara a manos del municipio y de la nación.

Esto y mucho más nos dejó don Jorge. Un hombre pausado, analítico, que inspiraba confianza y conocimiento. Su ejemplar vida y legado debe ser referente para las generaciones presentes y futuras, de las que QUEDAMOS EXPECTANTES.