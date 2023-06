Cuando escribí la columna que titulé “Qué ilusión, qué vergüenza y qué desgracia” en la que comentaba el proyecto de ley presentado por el gobierno Petro para prohibir la investigación sobre los Yacimientos No Convencionales (YNC) y suspender los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) Kalé y Platero, así como la pérdida de 16 mil empleos y la vergonzosa inestabilidad jurídica, aún no se había publicado por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la evaluación de reservas en el cual se precisó oficialmente que la reducción de la vida útil de las reservas de gas y petróleo, serían de escasos 7 años.

Este preocupante informe de la ANH motivó al ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo a escribir una columna en El Tiempo del domingo 4 de junio, en la cual además de analizar el grave impacto que sobre las finanzas nacionales, las regalías regionales y el riesgo de perder la autosuficiencia energética nacional, por las políticas de este gobierno, en esa materia, concluye: “La transición energética colombiana no debe estar enfocada, por lo tanto, en frenar las exploraciones y la producción de petróleo y gas, sino a combatir la deforestación, garantizar la aprobación expedita de los permisos para generación de energía eléctrica limpia, diseñar la reconversión del parque automotor y apoyar la producción de cobre”.

De otra parte, el pasado domingo 11 de junio, en El Espectador, el doctor Carlos Enrique Moreno, ex gerente de EPM, en una columna titulada: “Aritmética energética para evitar el apagón” con “cuentas de tienda” como él las llama, frente a la muy probable ocurrencia del fenómeno de El Niño, examina el riesgo de un racionamiento en el suministro de energía eléctrica, por equivocadas decisiones del actual gobierno. Su columna concluye: “En un sector donde la ministra de Minas no sabe lo que no sabe, sumado a un franco descuido por el Ministerio del Interior en temas de consultas previas, estamos cocinando un coctel explosivo. El excelente legado de transición del gobierno anterior está siendo destruido por el actual, con un gran riesgo para el país”.

En resumen, si el gobierno del CAMBIO no atiende el eco nacional de modificar su intransigente e irracional posición frente a la explotación petrolera, la de prohibir investigar la opción de explotación de YNC y la de no tomar decisiones claves para fortalecer el sector eléctrico, podemos quedar en el peor de los mundos: con racionamiento de energía eléctrica, sin gas y sin petróleo. Recordemos lo que dice la primera ley de Murphy: “si algo puede salir mal, saldrá mal”.

Y todos nosotros, como paganinis de esos errores...QUEDAMOS EXPECTANTES.