No he salido a la calle a marchar, pero desde mi voluntario retiro escucho, leo, estudio, analizo, sufro y hasta me desespero al ver lo que está sucediendo en el País y el nivel al que han llegado las marchas y protestas. Y si bien no marcho, protesto contra los vándalos y bárbaros, contra las marchas con mensajes universales, reconociendo que la protesta es un derecho.

Pero mi protesta es para solicitar que se concreten los motivos de descontento, ojalá a nivel local. ¿De que sirve protestar contra el hambre de los niños si ni siquiera se menciona que la licitación del PAE la arreglaron para que apareciera un solo proponente y se robaran una fortuna?. Si marchara, diría lo siguiente: 1) El Procurador, el pasado martes dijo en la W, refiriéndose a la elección de los directores de las CARs: “todos sabemos que la instancia que fue creada para manejar la política ambiental en Colombia es hoy una cueva de Rolando, de los intereses políticos mas bajos”. Coincidió con el titular de Vanguardia “Por cuarta vez, consejo intenta elegir Director de la CAS”. La pelea entre el grupo liderado por el Gobernador Tavera y el del senador Jaime Durán, es por manejar un “botín” de 40 mil millones de presupuesto. 2) Protesto porque en la audiencia pública celebrada el domingo en Lebrija, para definir la modificación del trazado de la vía Bucaramanga – Barranca, brillaron por su ausencia la SSI, el Comité de Gremios, La Cámara de Comercio y las instituciones que de verdad representan los intereses de Santander y dejaron el espacio para que supuestos representantes de los santandereanos, como la senadora Aida Abello y veedurías fundamentalistas, con intereses económicos y tendencioso discurso, hundieran el proyecto y decidieran que tenemos que seguir pasando por los coluviones. 3) Protesto porque los órganos de control, ante las incontrovertibles denuncias de corrupción hechas por Transparencia por Santander, no actúan. 4) Protesto porque los parlamentarios están pasando de agache ante la crisis que hoy vivimos, como si no fueran los responsables de hundir las leyes anticorrupción, dejando que el Gobierno le ponga solo el pecho al problema. 5) Protesto contra la sustitución de pensiones. No es posible que exparlamentarios, exmagistrados, exdiputados, y, en general, políticos y exfuncionarios públicos, que quedaron con pensiones superiores a los 20 millones de pesos, al llegar a la ancianidad, decidan casarse con una joven, a veces sobrinas, para comprometer al Estado por mínimo 50 años más, al pago de la alta pensión del futuro difunto tío.

Especialmente por lo expuesto, en defensa de Colombia.......PROTESTO.