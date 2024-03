El futuro de la inteligencia artificial

Compartir

Hace unos días Jack Ma, el fundador del gigante asiático de comercio electrónico Alibabá, expuso unas de sus ideas sobre lo que en teoría va a suceder con la inteligencia artificial en el futuro cercano. Puntualizó que este es un nuevo modelo de vida y que en menos de 30 años ya se estarán viendo los cambios. Uno de ellos es que ante la llegada de los vehículos autónomos que permiten reconocer la diferencia entre una pelota que rebota en la calle y un niño, y que las máquinas van a “suplir” algunos trabajos, la salida está en que las personas deben concentrarse en lo que las hace humanos. Estos pronunciamientos se hicieron en la primera Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, celebrada en Shanghái. Allí, varios expertos concluyeron que esta tecnología puede beneficiar al ser humano y se convertirá en un motor económico. En esta expo se mostraron avances en transporte, finanzas, salud, manufactura inteligente y ventas minoristas. Una de las revelaciones que salieron de la feria fue que los robots más eficaces no son los que más se parecen a los humanos, sino los que se diseñan para hacer una función específica, como los que se utilizan en los procesos logísticos. Ahora, según los anuncios de esta reunión mundial, lo que viene es la inteligencia artificial 2.0, que unificará a las máquinas y su tecnología con la inteligencia humana. Nada distante de lo que hemos visto en las películas. Lo más impactante, por lo menos en mi caso, fue el anuncio del Comité Consultivo Estratégico para la Nueva Generación de Inteligencia Artificial de China, que dijo que con la ayuda de esta tecnología será posible predecir el futuro y evitar cursos catastróficos de la historia. ¿Volver al futuro? Otro de los aspectos que retrató Ma, según El País Retina, fue que la inteligencia artificial no es una opción, y que las empresas que no lo hagan morirán. Además, dijo que la tecnología tiene sentido si se crea un mundo mejor, y sirve si ayuda a proporcionar soluciones a problemas sociales y económicos sin crear nuevos. La reflexión que queda, recogiendo algunas de los expertos chinos, es que la implementación de esta tecnología trae muchos beneficios para los seres humanos, les ayudará a mejorar las condiciones de vida como en la salud, pero sí se hace necesario que su momento, cuando llegue en pleno a América Latina, a Colombia y porqué no a Santander, se implementen modelos de regulación de la misma para evitar aumentos de las brechas entre pobres y ricos. Y más que todo, que la inteligencia humana no utilice nocivamente la inteligencia artificial.