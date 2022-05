Colombia es un país megadiverso pero con una institucionalidad ambiental y un presupuesto insuficiente para enfrentar problemas como la deforestación, la destrucción de nuestros páramos y la contaminación del agua. Son preocupantes, por ejemplo, las denuncias de algunos líderes ambientales en relación con la pasividad del gobierno nacional ante el aumento de la presencia de mercurio en los afluentes que abastecen el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

En este contexto, es muy importante el estudio realizado por académicos de la Universidad de Antioquia en asocio con el Grupo Aliados con el Planeta, sobre las propuestas de los candidatos presidenciales en materia medioambiental.

Este estudio que revisó la propuesta de los 7 candidatos publicadas en sus programas de gobierno, sitios web, redes sociales y partidos, concluyó que de los 3 candidatos que encabezan las encuestas Gustavo Petro es el único que incluye el medio ambiente como un eje central de su programa de gobierno con propuestas concretas sobre control de la deforestación, cambio climático, transición energética y descarbonización. Según este análisis, Fico Gutiérrez, propone una continuidad con el modelo extractivista del gobierno Duque; mientras Rodolfo Hernández quien hace poco confeso no tener ni idea de lo que es el Acuerdo de Escazu, no tiene propuestas específicas y no dice nada en temas como deforestación y minería, tema crucial para los santandereanos que hemos defendido Santurban.

La preservación de la vida y el medio ambiente dependen de las políticas estatales y el próximo Presidente deberá garantizar la implementación de los compromisos ambientales del acuerdo de paz, impulsar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que las afectan como lo ordena la sentencia SU095 de 2018 de la Corte Constitucional; fortalecer la institucionalidad ambiental y proteger la vida de las lideresas y los lideres ambientales que enfrentan cifras alarmantes de intimidaciones y asesinatos

Debemos vencer el miedo y votar por la propuesta que pone en primer lugar la defensa de la vida pues la protección ambiental que hoy es cada vez más crítica en Colombia y en el mundo, no puede sacrificase en nombre de un crecimiento económico excluyente e inviable.

