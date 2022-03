Todos estos días hemos sido bombardeados por imágenes que muestran toda la crueldad de la guerra. Y mientras la destrucción de las ciudades ucranianas no da tregua, y mueren miles de ucranianos y rusos inocentes, algunos se frotan las manos.

No hablo precisamente de empresas como Orient Group, vinculadas al sistema alternativo de pagos interbancarios chino que han registrado ganancias luego de la expulsión de los bancos rusos del sistema Swift.

Tampoco me refiero a la manera en que la ofensiva rusa en Ucrania impactó los precios del petróleo que, por primera vez en ocho años, alcanzó los 100 dólares por barril. Sin duda, una buena noticia para gigantes petroleras como ExxonMobil o Chevron, pero una fatalidad para la humanidad amenazada por el cambio climático.

Hablo más bien de cómo empresas fabricantes de armas han sacado provecho de la hora más oscura para Europa y del mundo desde la Segunda Guerra. En el momento en que Alemania rompe con el pacifismo de décadas y decide rearmarse; al tiempo que envía misiles tierra aire y armas antitanque a los ucranianos, los comerciantes europeos de la guerra hacen su agosto.

Es el caso de Thales Group una compañía francesa especializada en sistemas electrónicos para la defensa; o de la también gala Dassault dedicada a la fabricación de aviones de combate. Otra de las beneficiadas con el retumbar de los tambores de guerra es la italiana Leonardo en la que el estado tiene una participación accionaria mayor al 30%. Ni qué decir de la sueca Saab, fabricante de los poderosos cazas Gripen, cuyas acciones el lunes pasado tuvieron un incremento del 18%. Al igual que la alemana Rheinmetall que surte de tanques y vehículos blindados a la OTAN y cuya acción subió 25%.

Si como afirma Henry Miller, cada guerra es una destrucción del espíritu humano, no cabe duda que esta calamidad que dejará miles de anónimas víctimas, termina favoreciendo no solo intereses políticos sino a las grandes empresas armamentísticas europeas cuyas ganancias solo crecen a medida que su tierra se cubre de sangre. Es evidente que para los mercaderes de la muerte sin guerra no hay negocio.