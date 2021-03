El “nuevo mejor amigo” del ELN

Es paradójico, pero la línea guerrerista de Duque “¡Ajúa!” lo ha convertido en “el nuevo mejor amigo” de los radicales dentro del ELN.

Según un análisis de la Fundación Ideas para la Paz, la expansión de esta guerrilla en los últimos años, no solo le ha permitido ocupar territorios de las antiguas FARC, a donde el Estado colombiano no ha podido o no ha querido llegar, como el nordeste antioqueño; sino, fortalecer su presencia en regiones de Venezuela como el Arco Minero del Orinoco. Esta expansión territorial, garantiza al ELN recursos de la coca, el oro o el contrabando que podrían convertirlo en una poderosa guerrilla binacional.

A este preocupante fortalecimiento y al mayor peso de sus comandantes duros como “Pablito”, les ha venido, como anillo al dedo, la estrategia interna y externa de Duque quien le hizo el juego a la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela; abandonó la diplomacia con Maduro y exige a Cuba la descabellada “extradición” de los negociadores del ELN a sabiendas que va contra el derecho internacional y debilita la influencia interna de los comandantes que le apuestan a una solución pacífica.

También favorece a los duros de esta guerrilla, la falta de compromiso real del gobierno con los Acuerdos de la Habana y la ausencia de medidas efectivas contra el asesinato de excombatientes de las desmovilizadas FARC; hechos denunciados recientemente por influyentes organizaciones civiles estadounidenses en carta dirigida a Biden; en la que también piden que Washington inste a Bogotá a promover un acuerdo humanitario con el ELN.

La posibilidad de alcanzar la paz completa en Colombia exige paciencia y pragmatismo para poner en marcha medidas de confianza como cese al fuego, que ambienten eventuales conversaciones exploratorias. Mientras paralelamente, se reparan las maltrechas relaciones con Cuba y Venezuela.

Por ahora, no me hago ilusiones con un gobierno al que solo parece importarle salvar a su líder y mantener viva la confrontación a cualquier precio. Es, por tanto, la sociedad civil la llamada a presionar para no cerrar la puerta del dialogo con los “elenos” y darle un segundo aire al debilitado acuerdo con las FARC.