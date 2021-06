Jair Bolsonaro no solo es tan incompetente como Iván Duque, sino representa el mismo proyecto autoritario y militarista que pone el negocio de los ultra ricos sobre la vida de la gente. Como en Colombia, su gobierno ha desencadenado una verdadera hecatombe. Por eso, los brasileros no han tenido más remedio que arriesgarse a salir a las calles para protestar contra las políticas neoliberales de un gobierno que ha demostrado ser más peligroso que el COVID. El pasado 29 de mayo, nutridas movilizaciones en todo el país en las que no solo participaron sectores de izquierda, exigieron avanzar en la vacunación, una renta básica y la destitución del Presidente.

Y es que el Brasil de Bolsonaro, que ahora quiere organizar la Copa América, parece decidido a ser el campeón de la infamia. Durante todos estos meses, hizo cuanto estuvo a su alcance para que los brasileños se contagiaran: promovió aglomeraciones, obstaculizó la comprar de vacunas, desestimó el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Al punto que la obstinación del capitán presidente en seguir las tesis “epidemiológicas” de Trump, ya mató a casi 500.000 personas; una escala comparable al genocidio de Ruanda.

En este contexto, el despertar de la movilización ciudadana tras años de adormecimiento autoritario, es una buena señal para la democracia y le da fuerza a la oposición en el Congreso frente a un gobernante que quiere reelegirse. No dudo que el desalmado capricho de Bolsonaro con la Copa América, sea la cortina de humo para desviar la atención del descontento social y de la investigación que hoy tramita el Senado, en la que todos los días, se conoce detalles más sobre actuar genocida del gobierno desde que esta pandemia comenzó.

En medio de su prepotencia Bolsonaro puede estar subestimando el profundo malestar social y correr la misma suerte de Trump en las elecciones del año entrante; si es que antes no es destituido. Ojalá sea así, por el bien de Brasil y de toda la Latinoamérica.

La manera dramática en que la muerte y la pobreza están asolando nuestros países en esta pandemia, debería bastar para que políticos como Bolsonaro y negociantes como los de la CONMEBOL entendieran que no estamos para Copa América. Su empeño en celebrar la “Copa de la muerte” es monstruoso.