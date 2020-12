Estos días de novenas virtuales y noticias sobre migrantes en buses repletos de carencias y esperanzas, me han recordado los Soliloquios de Belén. En uno de sus trechos este texto de Giovanni Papini dice: “Parece una virgen y está a punto de ser madre. ¡Hay que ver! Y luego, como si no bastara, huelen a miseria desde una legua. Y en mi casa no quiero pobres. Serían capaces de plantarse aquí durante un mes, con la excusa de la parturienta, y al final de todo oírles decir que no tienen bastante dinero para pagar la cuenta”.

No solo son venezolanos, también centroamericanos, libios o sirios, quienes en vísperas de Navidad nos recuerdan las penurias de esa pareja de migrantes en Belén. Los más de 270 millones de personas que hoy han tenido que dejarlo todo escapando de la guerra, de la criminalidad y de la miseria, a raíz de la pandemia enfrentan, además, el laberinto de mayores exigencias burocráticas y la estigmatización.

Por eso el anuncio del Presidente Duque de excluir a los migrantes de la vacunación contra la COVID es inconsecuente con las exigencias de una crisis global que requiere más y mejores esfuerzos de parte de los Estados que se dicen democráticos, al tiempo que una reingeniería de las instituciones del sistema ONU.

Lo dicho por Duque casi coincidiendo con el Día Internacional del Migrante, en lugar de coordinar y fortalecer los esfuerzos de los gobiernos locales y departamentales, para atender a esta población, no solo es una evidente discriminación de un grupo humano por razón de su nacionalidad, sino una torpeza epidemiológica pues la distribución desigual de las vacunas no solo pone en peligro a los migrantes sino a todos los colombianos.

No es creíble el argumento del Presidente para justificar su xenofobia navideña de prevenir una estampida desde el hermano país, pues Venezuela ya cuenta con la vacuna rusa.

La acogida e integración de la población migrante es un desafío que enriquece y fortalece a cualquier sociedad para ello se requieren políticas solidarias e imaginativas y no persistir en la corrosiva discriminación. Por ahí no es Presidente.