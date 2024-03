Compartir

lcrueda@marval.com.co

El mundo celebró durante la semana que termina 70 años de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en París el 10 de diciembre de 1948. Este fue sin duda un buen comienzo de la actividad de las Naciones Unidas recientemente creadas para detener mediante el diálogo sincero cualquier conato de guerra entre las naciones. La lucha de los habitantes del mundo por lograr unos derechos ampliamente aceptados y acatados por todos, se confunde con la historia misma de la humanidad. El mismo Evangelio de Jesucristo es un catálogo de sana convivencia con Dios, la naturaleza y los hombres. Sin embargo, desde el punto de vista político, no cabe duda que la búsqueda de un ideal común tiene sus antecedentes en otros movimientos que la historia destaca, como la famosa Carta Magna firmada en Inglaterra el 15 de junio de 1215, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica el 4 de julio de 1776 y quizá la más importante la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano aprobados por la Asamblea Nacional de Francia el 26 de agosto de 1789, donde por primera vez se habló de que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos que fue acogida en su totalidad por la Asamblea General de la ONU. Recordemos que la traducción de estos Derechos del Hombre por Don Antonio Nariño le mereció en su momento ser declarado reo de Lesa Majestad, que le significaba según las leyes vigentes de la Corona Española la pena de muerte. Muchos ciudadanos del mundo han dado su vida buscando y defendiendo estos derechos del hombre, sin los cuales no puede haber sociedades, democracias y gobiernos dignos de un mundo civilizado. No deja de causar desconcierto en el mundo el que todavía haya gobiernos que en la práctica no cumplen con los postulados más elementales de los Derechos Humanos como el derecho a tener una nacionalidad ahora que se está viviendo el fenómeno de las migraciones en el mundo entero. Como existen también los derechos de la mujer de los niños etc. aprobados por la ONU. Vale la pena concluir que el problema no es de falta de derechos, el problema es de cumplirlos y hacerlos cumplir.