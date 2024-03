Compartir

Con las ultimas campanadas de la noche del próximo 31 de Diciembre estaremos despidiendo el presente año y pasara como todos los anteriores a hacer parte del inventario de los años viejos. Este año que fue de elecciones nacionales para elegir nuevo presidente y Congreso la mayoría de las noticias estuvieron relacionadas con el tema, y después de la posesión del presidente, atentos a sus primeras determinaciones de gobierno, incluyendo todo el debate por la nueva ley de financiamiento. Sin embargo, muchas cosas dignas de mención figuran en la lista a la hora de hacer algún recuento. Aunque el clima no tuvo variaciones puntuales como los fenómenos del niño o de la niña que casi siempre resultan traumáticos para la mayoría de la población por la escasez o abundancia de agua, los problemas con la represa de Hidroituango, si mantuvieron el país en vilo ante una posible avalancha de incalculables consecuencias. Para fortuna de todos con el correr de los días la amenaza fue cambiando de color hasta llegar a una plena normalidad en el desarrollo de su construcción. En el campo deportivo las noticas fueron por llamarlas de alguna manera un poco agridulce como dicen los comentaristas. Al éxito rotundo y maravilloso de nuestra mejor atleta del mundo Katerine Ibargüen, se contrapone el bajo desempeño de nuestros ciclistas en las vueltas grandes de Europa, lo mismo que la eliminación de nuestra selección Colombia en la segunda fase del campeonato mundial de futbol realizado en Rusia. Las demás noticias considero se pueden incluir dentro de la cotidianidad política y económica del mundo moderno, que cada día nos sorprende con nuevos escándalos y jugadas políticas que poco o nada cambian el panorama universal. Pero como este comentario no tiene pretensiones de ser incluido en ningún catálogo del año que termina, simplemente les deseo a mis asiduos lectores que ojala no olviden el año viejo porque fueron bendecidos por la fortuna o porque al igual que a Crescencio Salcedo, el año viejo les haya dejado, “una chica, una burra blanca, una mula negra y una buena suegra.” Felicidades para todos.