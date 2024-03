Colombia, la más educada

Si hay algo que ya se le puede abonar a este postulado definido por el presidente Santos, como un pilar fundamental de su segunda administración, es el haber logrado que el tema de la educación, que tradicionalmente ocupaba puestos secundarios en la problemática nacional, haya pasado a ser referente en los debates que de manera saludable se acometen.

La reciente Cumbre de Líderes por la Educación, promovida por la Revista Semana, es un buen reflejo del notorio interés que ha adquirido este desafío fijado para el año 2025 con todas sus implicaciones. Se destaca el abordamiento de asuntos como las tendencias de las metodologías del aprendizaje, la pertinencia de los programas y textos de enseñanza, la cualificación de los profesores, las carencias en infraestructura, la necesidad de nuevos emprendimientos para afrontar los retos, el sitio preponderante que merece tener el estímulo a la creatividad en cualquier proceso educativo, entre otros.

Si bien es cierto que hoy el sector dispone del presupuesto más alto (sobrepasa por algunos pesos el monto asignado a Defensa), dichos recursos son abiertamente insuficientes y resultan irrisorios frente a las cifras y proporciones, respecto del PIB, que otras naciones le dedican a esta empresa. Valga citar el ejemplo de Chile, donde la inversión que hace por estudiante es seis veces mayor que la que realiza nuestro país.

Sin embargo, la cuestión no es únicamente de dinero y surgen interrogantes trascendentales para poder asegurar una eficaz planificación. ¿Hacia dónde quiere ir Colombia? Es la pregunta que corresponde resolver en sus múltiples facetas y que tiene que concentrar parte sustantiva de la preocupación nacional. Ojalá este intento por mejorar el sistema educativo no se quede en la promesa o que los dineros que se gasten se dispersen sin cumplir su objetivo, como ocurre con la aplicación de regalías con destino a Ciencia y Tecnología, o que no se le dé el adecuado enfoque y se permita que la trascendencia que le están otorgando a unos indicadores capitalice la política. A propósito, plantea la Ministra: ¿debe adoptarse un currículo único en el país?