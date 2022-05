El balance de los resultados electorales de ayer ofrece, sin lugar a duda, la evidencia de que el país ha sufrido una metamorfosis y que no continuará atendiendo las directrices de las viejas estructuras políticas o los dictados de los grandes medios de comunicación. Que no está de acuerdo con las jugaditas para burlar la democracia, ni con la desfiguración de los organismos de control; que demanda una mayor sensibilidad social del Estado. Que las nuevas generaciones quieren un país más amable, que les brinde oportunidades para fundamentar su proyección vital y les permita hallar motivos para comprometerse con su futuro; que está hastiado de eufemismos y engaños; que no soporta más las aberrantes exenciones y preferencias; y que no está dispuesto a seguir tolerando el saqueo del erario, acentuado, en forma descarada, durante los últimos años.

Los sentires que tuvieron manifestación en la jornada comicial dejaron constancia de esta realidad, y el reto que tendrán que asumir los dos candidatos que dirimirán la Presidencia, el próximo 19 de junio, tiene que ver con la presentación de los argumentos que hagan posible entender que sus propuestas son razonables, que den señales inequívocas de su alejamiento de clanes corruptos y, sobre todo, que aporten tranquilidad a los colombianos que perciben la preservación de la libertad y el derecho a opinar como los bienes más preciados de la sociedad.

El reclamo de cambio, expresado por el electorado, es un indicativo al que hay que prestarle todos los oídos y al que nos corresponde contribuir para resolverlo. Es precisamente ahí donde está el llamado a la misma ciudadanía y a su capacidad deliberante, para que actúe y participe en la construcción del contenido y del sentido que es necesario imprimirle a este abstracto anhelo que, hoy por hoy, es apenas una buena intención que debe cimentarse en los escenarios del diálogo, de los consensos y de la concurrencia de muchos sectores y actores tradicionalmente marginados, para que se convierta en un empeño colectivo.

Apasionante coyuntura que puede significar el enderezamiento de nuestra democracia y la posibilidad de dignificar nuestra institucionalidad.