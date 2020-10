En medio de tanta confusión e incertidumbre; de tanta distorsión y auge del engaño como astucia de la confrontación política; de la dañina tendencia que se advierte, tal vez, con la mira puesta en radicalizar las tensiones sociales, en fin... entre tanta desorientación que, incluso, hace oídos sordos a la ciencia, es grato registrar que, por alguna de sus aristas, la humanidad se empecina en la reafirmación de su espíritu creativo.

Este es el caso de la doctora Elena Stashenko, directora del Cenivam de la UIS, quien, por segunda ocasión, ha sido reconocida por la revista The Analytical Scientist como uno de los 60 científicos más influyentes del mundo. Con esfuerzo, constancia y dedicación ha construido un centro de investigación de excelencia y ha hecho aportes invaluables en la formación de jóvenes que, sin duda, enfrentarán el mundo con una visión más universal.

Las entrevistas que ha concedido a influyentes medios de comunicación reflejan su capacidad intelectual y aportan una dosis de sensatez. Cuando le preguntan si ha sentido discriminación de algún tipo, con desenfado, refiere que ella es igual a cualquier otra persona; al interrogársele por su método de trabajo, expresa que lo hace con apego a la ciencia en la cual “para existir hay que ser y no parecer”; ante la inquietud de por qué se quedó en Colombia, no duda en afirmar que porque este es un país de oportunidades y no es atractivo estar en un lugar donde “todo debe ser hecho bajo un esquema”.

Estudiosa de la historia de Colombia, confiesa que aún no encuentra respuesta a diversas situaciones: ¿Por qué el país no produce medicamentos y fertilizantes, no ensambla computadores, no aprovecha su biodiversidad y no utiliza la investigación como fundamento para desarrollar industria?

Quienes hemos tenido la fortuna de apreciar su tesonera labor, no podemos menos que sentirnos orgullosos por esta rusa, más colombiana que muchos de nosotros. Su meritoria tarea se ajusta al planteamiento de Ernst Bloch en su libro ‘El principio de la esperanza’, según el cual siempre hay un camino para la verdad y una luz para el futuro.