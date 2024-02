La transición energética

En la COP21, celebrada en 2015 en París, 195 países acordaron mitigar el cambio climático y limitar a dos grados centígrados el proceso del calentamiento del planeta, mediante la reducción de emisiones de carbono, acogiendo una transición para reemplazar la producción de energía con base en combustibles fósiles a sistemas renovables, como la energía solar y la eólica.

Desde entonces, Colombia ha venido dando pasos para cumplir ese compromiso y han surgido muchos emprendimientos en todo el territorio. Luego, en 2022, con la llegada de Petro a la presidencia se aumentaron las expectativas, al constituir este postulado punto central de su discurso.

La mayor parte de la generación nacional es hidráulica, hecho que representa cierta holgura en el tiempo de la transición, a pesar de la inestabilidad ocasionada por el fenómeno del Niño. Además, poseemos importante potencial en otras fuentes, dentro de las cuales sobresale la fotovoltaica. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, el brillo y la radiación ultravioleta medidos en diferentes zonas de nuestro territorio se ubican en los más altos registros mundiales, especialmente en La Guajira, Cesar y Magdalena, y, en menor escala, en Santander y Boyacá.

En el país avanzan 151 propuestas de energía solar y eólica que significarían la incorporación de 5 GW. A pesar de que en días pasados se inauguró el Parque La Mata, la Asociación de Energías Renovables ha dado cuenta del aplazamiento de la entrada en funcionamiento de otros proyectos, por demoras en los trámites de consultas a la comunidades y permisos; entre ellos, 21 iniciativas que adquirieron responsabilidades de suministro a partir de 2019 en subastas nacionales.

En diversas oportunidades el presidente Petro se ha referido a los abusos tarifarios que han cometido las empresas generadoras de energía; y en reciente visita a Bucaramanga anunció la concentración de Ecopetrol en el desarrollo de energías no convencionales, lo que podría significar la intención de que sea la estatal petrolera la que asuma los nuevos desarrollos.

El crecimiento energético del país no se puede parar. El espacio para la vinculación de diversas fuentes de suministro, públicas o privadas, debería estar completamente abierto, puesto que constituye la llave para abordar la disminución de la producción de energías fósiles. La puesta en marcha de programas que amplíen la capacidad instalada no da espera, si no se quiere tener, en el futuro inmediato, insuficiencia en el abastecimiento.