Bajo este título, el profesor César Ferrari, asesor económico del presidente, ofreció una interesante conferencia en la Cámara de Comercio el pasado martes. Pobreza, inequidad y rezago son, a su juicio, las principales características de la economía colombiana. A esta situación se llegó por un deficiente enfoque, basado en la prevalencia del consumo sobre los ingresos, que trajo como consecuencia el precario ahorro e insuficiente inversión, lo que se suma a la malversación de los dineros públicos y una rentabilidad distorsionada por compadrazgos entre empresarios y funcionarios gubernamentales.

Los desafíos que advierte son gigantescos y tienen que ver con aumentar la renta per cápita, superar el desempleo, disminuir la pobreza y la inequidad, mejorar la calidad de la educación y revaluar su orientación. También incorporar nuevas tecnologías, avanzar en digitalización y conectividad, acercar comercialmente a Asia e industrializar la agricultura.

Las soluciones, según Ferrari, exigirán el crecimiento sostenido del PIB, abundante oferta de crédito, estabilidad de una tasa de cambio elevada, la provisión de un recaudo tributario que permita apreciable gasto en necesidades básicas e infraestructura y simplicidad en las normas regulatorias y en la regla fiscal.

A la luz de las cifras y consideraciones expuestas, es preciso reconocer que las condiciones del país no son óptimas y que el contexto mundial no va a ayudar en la tarea propuesta. La posibilidad de incremento del PIB exigirá que, por lo menos, se acompase la activación de la producción agroindustrial y el turismo con el prudente decrecimiento de la dependencia de las exportaciones minero energéticas. Las imposiciones tributarias deberán consultar las realidades de la generación de empleo; las altas tasas de interés restringirán el acceso al crédito, acrecentarán el servicio de la deuda y mermarán las disponibilidades presupuestales. Y, por supuesto, Colombia no podrá sustraerse a los efectos recesivos que afectan la economía global.

Se impone moderar las expectativas inmediatas y la locuacidad del equipo de gobierno. Asegurar el manejo eficiente y eficaz de los limitados recursos públicos sería un logro para nada despreciable. Conviene recordar que en asuntos de economía, la incertidumbre y el miedo no son buenos consejeros.