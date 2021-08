Con la declaratoria de caducidad realizada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al sonado contrato que buscaba llevar internet a 7000 colegios en veredas y zonas rurales de buena parte de nuestro territorio se aplaza el sueño de miles de niños y jóvenes que aspiraban a tener una mejor oportunidad de vida, y se pone de presente, una vez más, las grandes dificultades por las que atraviesa la contratación pública en el país.

Si bien los episodios conocidos hasta ahora no permiten aseverar la deshonestidad de la MinTIC, tampoco es posible destacar su capacidad ejecutiva, como lo ha hecho el Presidente.

Se hicieron evidentes los desatinos de la funcionaria cuando desestimó la inconveniencia de que un asesor de su despacho oficiara simultáneamente como apoderado de un participante, justificando su apreciación en el hecho de que el área de la asesoría no tenía nada que ver con la de contratación del Ministerio, y que finalmente no fue el proponente favorecido. Más adelante, con motivo de la adjudicación a la Unión Temporal Centros Poblados, despreció las observaciones que se plantearon porque hubiera resultado ganadora del proceso licitatorio una firma sin adecuada presencia en el área de las telecomunicaciones. Esgrimió entonces que el criterio de ponderación de las propuestas no incluía la experiencia de los oferentes, el cual se limitó al número de conexiones ofrecidas, la velocidad de la red y el tiempo de vigencia.

Manifestó su convencimiento de que “no existen malos contratistas sino malos supervisores”, y, absurdamente, llegó a expresar que la llevaran al cementerio en caso de no obtener un óptimo cumplimiento del proyecto.

Ahora, con la desaparición del anticipo entregado a la Unión Temporal, se pone de manifiesto que además de malos supervisores también existen malos contratistas y, se abre un tortuoso camino legal con pronóstico reservado para los intereses del país, que difícilmente podrá recuperar los dineros birlados por ausencia de controles efectivos, y, por encima de todo, significará otra frustración más para un importante sector de la población colombiana y un nuevo golpe a la credibilidad institucional.