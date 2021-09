Con la realización del foro promovido por el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes podría decirse que arrancó en firme el debate que desembocará en la elección de un nuevo presidente el año entrante. En esta oportunidad, nueve del casi medio centenar de aspirantes, que al decir de la moderadora “se sienten capaces de echarse encima la responsabilidad de conducir el país”, expresaron su parecer en torno a las conclusiones del análisis efectuado por esa unidad académica: la inconveniencia de la aspersión de los cultivos de coca con glifosato y la necesidad de rescatar las aplicaciones medicinales de la hoja; la reorientación de los esfuerzos hacia un desarrollo rural integrado; la reglamentación del uso recreativo de la marihuana por adultos; y la regularización mundial del expendio de la cocaína.

Los objetivos y componentes de la política de drogas son muy diversos en las visiones de los precandidatos. Sin embargo, como anota Juan Manuel Galán, es incomprensible que no se haya intervenido el suministro de ingredientes esenciales en el procesamiento de la cocaína, como es el exagerado consumo de gasolina y cemento en localidades aparentemente pobres; que no se rastree el inmenso flujo de dinero que en esos territorios mueven las entidades bancarias; así como también que no sea obligatorio registrar y verificar por las autoridades competentes el plan de vuelo de aviones particulares.

Se observa disparidad de criterios frente al tratamiento a los campesinos cultivadores. Mientras algunos consideran imprescindible mejorar sus condiciones personales y de infraestructura, otros abogan por acentuar la represión y reanudar la fumigación. Por su parte, Gustavo Petro advierte que estos colombianos han sido desplazados y forzados por diferentes violencias, por lo que se debe emprender un proceso de reforma agraria para ubicarlos en tierras fértiles.

Bienvenidos estos foros que tanto contribuyen a la ilustración ciudadana. Escenarios de discusión pública en los cuales la universidad tiene mucho que aportar, no solo generando conocimiento, sino motivando la participación activa de una juventud cada vez más consciente de que el futuro del país es también su propio futuro.