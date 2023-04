Siempre contemporáneo

Repasar el periplo vital de Jairo Tobías Rey Acevedo, quien por estos días arriba a la edad dorada de los 80 años, es recrearse con un quehacer dedicado a la búsqueda de la innovación y la creatividad. Desde la lejana fundación del Centro Americano de Psicodinámica y Psicotécnica (CAPSI) y del Instituto Psicológico Moderno (IPSIMO), a la época del legendario colegio Santo Tomás y su transformación en el futurista Nuevo Cambridge, para llegar a la magnífica realidad de REDCOL, la mayor red de colegios privados del país, ha sido una constante su empeño para buscar un mundo mejor a través de excelentes instituciones.

Según la Asociación Educativa Interabide “ser contemporáneo implica meterse con lo tenebroso de nuestros tiempos. Esto solo es posible si estamos dispuestos a discutir con los viejos paradigmas y no ceder ante el propósito de contemporaneidad al que nuestra disciplina nos empuja”. Para un visionario esta condición es indispensable en el sentido que Giorgio Agamben otorga a este término: “contemporáneo es aquel que tiene la mirada fija en su tiempo para percibir no la luz sino la oscuridad. Todos los tiempos son, para quien experimenta la contemporaneidad, oscuros. Contemporáneo es, justamente, aquel que sabe ver esta oscuridad y que es capaz de escribir mojando su pluma en las tinieblas del presente”.

Solo bajo esta mirada pueden explicarse los valores corporativos y éticos que, por su inspiración, profesan hoy los colegios de la Red: cada colaborador es dueño y no inquilino de las casas de estudio; las jerarquías no deben funcionar demasiado; los colegios enseñan y la organización entera aprende; decidimos con empatía y sensibilidad; el poder se deriva de lo que haces y no por lo que eres; evolucionar y trascender es imperativo; no competimos, coopetimos; nuestros principios no son teoría son nuestro día a día; transformar existencias no tiene límites.

La vida y obra de Jairo Tobías Rey Acevedo la celebramos sus afortunados amigos; de ellas dan cuenta las múltiples generaciones de egresados y educandos que han recibido su orientación y a los que les ha facilitado la posibilidad de acceder a una formación integral.