La causa eficiente se usa en el gremio asegurador para identificar la causa que efectivamente produce un evento y desde allí identificar la cobertura de un siniestro. Cuando se hacen estos análisis se encuentra que en muchos casos lo que se cree es la causa o el problema tan solo es una consecuencia anterior al problema final pero que tiene su raíz o inicio en otras circunstancias más profundas.

Vale la pena entonces tratar de entender las verdaderas causas y las verdaderas motivaciones de la actual protesta social, pareciera que existieran una gran cantidad de razones para ella, distintas para cada una de los grupos que participan y a la vez pareciera que algunos sectores quisieran sacar provecho de esas razones para desarrollar estrategias políticas . El fondo lo que nos muestra es un gobierno sordo y que cree que puede seguir manipulando al pueblo, con un parlamento terco, enamorados del poder y del oscuro ejercicio de la política para el enriquecimiento personal y de sus amigos, incapaz de auto controlarse y de desarrollar las reformas necesarias para reencontrar el camino.

No he visto hasta ahora a nadie aceptar los errores cometidos, ni el gobierno, menos los partidos políticos, los gremios ni los sindicatos y creo que mucho menos cada uno de los colombianos, nos hemos sentado a reflexionar sobre nuestro grado de culpabilidad en el actual estado de las cosas, por eso la protesta no encuentra respuestas. No creo que los puntos expuestos por las centrales obreras solucionen el problema, tampoco el aparentemente justo clamor de los estudiantes, o de las mujeres o de los jóvenes, además creo que nadie tiene la solución individualmente.

Debemos reordenar la casa iniciando por la clase dirigente, el país no soporta más robos descarados para después invitarnos a más reformas tributarias de pensiones y laborales. El pueblo en la más importante manifestación de historia de Colombia voto por la consulta anticorrupción y envió el más importante mandato. El gobierno debe comprometerse a sacar de manera urgente el proyecto anticorrupción y si no lo logra debería comprometerse a solicitar mediante referendo, si es viable, o utilizando la figura legal aplicable para la revocación del congreso.