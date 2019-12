Los derechos de una persona van hasta donde empiezan los de los demás, nos enseñaron como norma esencial de convivencia. Existen derechos que priman sobre otros para dar orden a la relación entre los ciudadanos. Sin embargo, es muy importante entender que casi siempre un derecho nace del cumplimiento de un deber y que es muy fácil exigir los derechos y muy difícil cumplir los deberes.

Vivimos hoy en una sociedad que se llenó de derechos y en donde creemos que en el ejercicio de reclamarlos podemos pisotear irresponsablemente a los demás. Me declaro defensor de los derechos, pero también de los deberes, invito por ejemplo a ejercer permanentemente el deber ciudadano de votar en las elecciones y hacerlo con responsabilidad para lograr un Senado realmente preocupado por los ciudadanos, desarrollando una sociedad más justa, más equitativa y con mayores oportunidades para todos. Seguramente si quinientos mil colombianos más hubieran votado la consulta anticorrupción, hoy no nos estarían entregando migajas y tendríamos un estatuto fuerte y unificado que generaría miles de millones de pesos para favorecer a los ciudadanos.

Creo firmemente en el derecho a la protesta, pero creo que los organizadores de esta deben tener un compromiso claro con la protesta pacífica, el orden, con protocolos que permitan evidenciar y expulsar a los encapuchados violentos de cualquier bando que quieran crear caos, incluso disolviéndose para dejarlos solos y evidentes frente a las autoridades.

La protesta seria sin lugar a dudas requiere de espacios, muy seguramente vías muy importantes, pero los marchantes para no perder legitimidad deben entender que los demás ciudadanos deben tener alternativas de movilidad libre para quien no quiera o no pueda participar.