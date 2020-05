Esta debe ser una cualidad innata y bien desarrollada cuando se quiere ser gobernante o dirigente, el líder inspira, guía y demuestra sensibilidad y empatía por su grupo y hoy pareciera estar desapareciendo este rasgo importante.

A todo señor todo honor, de los gobernantes de nuestra región creo que debemos destacar por su proactividad al gobernador del departamento, se viene mostrando atento a las necesidades de la región, activo, con la autoridad necesaria pero con el entendimiento de apoyar a los sectores productivos, diligente ante el gobierno nacional y dispuesto a facilitar el difícil retorno de la actividad económica, comunicó temprano su plan de desarrollo y tuvo el valor de reorientarlo con la misma rapidez cuando se dieron las circunstancias de esta pandemia. Espero que esa sea la dirección de su gobierno acompañado de la más absoluta trasparencia.

Por lo demás, nuestros padres de la patria siguen al parecer en el más estricto confinamiento, acompañados de los diputados y concejales que tan solo en contadas ocasiones se asoman a la ventana para repetir la consigna del Páramo de Santurbán.

A nivel de los gremios regionales igual, quizás Prosantander por ser nuevo, un poco Fenalco y Camacol, los demás no se sienten, no reclaman no aportan no se escuchan y falta liderazgo en sus dirigentes, sería bueno conocer cómo se están rediseñando los programas de la Cámara de Comercio para el renacer económico de la región, ante el colapso del programa de turismo qué alternativas plantearemos o cómo nos reinventamos en donde tanto se invirtió, cómo se apoya el agro con sus exportaciones de cítricos, cacao y la cadena productiva de alimentos, sería bueno saber a qué se dedica el Comité de Gremios, y tantas instituciones que no se escuchan.

Santander tiene una posición privilegiada en el manejo y el resultado de los casos de contagio, esto nos coloca aventajados en el partidor para reafirmar con disciplina social, liderazgo empresarial la recuperación económica, privilegiando los productos de la región, las empresas y los servicios locales, demostrando la capacidad y fortaleza de nuestra raza para enfrentar estos difíciles momentos. Lideremos la unión de Santander, para convertir este momento en una gran oportunidad.