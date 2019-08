Integridad, carácter, bondad, servicio y amistad, son las palabras que vienen a mi mente cuando pienso en Martha, quien por los designios de mi Dios partió a disfrutar del premio eterno que sin lugar a dudas había ganado hace mucho tiempo

No puedo decir que fui su amigo no creo, pero sí fui su colega asegurador y su admirador por la claridad de sus convicciones, el carácter fuerte y bondadoso con que las defendía y ese ramillete de principios éticos y morales que guiaron su existencia y que yo me permito denominarlos como integridad, en realidad era una extraordinaria colega pero definitivamente era mucho mejor persona.

La parte más interesante de su vida, tal vez se dio en dos escenarios en donde era arrolladora, en el servicio a los demás, especialmente a quienes más necesitaban con su extraordinaria obra en la purnia y en su devoción por sus amigos, en ella vi muchas veces encontrar cariño atención solidaridad y servicio a muchas amigos comunes, en el momento que más lo necesitaban.

Martha fue un ejemplo en el desarrollo de su profesión como aseguradora, estudiosa, enfática en la defensa de sus clientes, apasionada por la equidad, por el servicio oportuno y por la claridad de las coberturas, dignificó la profesión con su trabajo , comportamiento y su extraordinaria sentido crítico constructivo. El sector asegurador de la ciudad perdió a uno de sus mejores miembros.

Personas como ella son un verdadero ejemplo a seguir, así deberíamos ser todos para aportar al proceso de construir un mundo mejor, en su vida se demuestra que con dedicación esfuerzo y disciplina, se logra la realización de las mejores objetivos del ser humano, que es posible siempre entregar la bondad y el servicio desinteresado, que es posible ser honesto, exitoso y que el respeto se gana con carácter y ejemplo de vida.

Debo agradecer a Martha la gran oportunidad que me da de mostrar un ejemplo en positivo, que agradable es poder rendir este sencillo y sentido homenaje a una persona tan especial y que llenó el corazón de tantos amigos a quienes sirvió. Mi más sentida condolencia a sus hermanas, familiares amigos y clientes.