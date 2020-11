La pandemia nos dejó muchas enseñanzas y nos demostró que la virtualidad es una opción cuando las circunstancias nos obligan a vivir en ella y que a través de ella podemos realizar algunas actividades de manera ocasional.

La verdadera realidad en mi concepto es que el ser humano, nosotros, somos por excelencia un ser social, nada puede reemplazar la relación personal presencial, definitivamente la educación, el comercio, el trabajo, la diversión y el amor se nutren de un componente muy especial que solo se consigue en la relación presencial de la vida en comunidad. No pretendo decir que es imposible trabajar virtualmente, pero la generación de confianza, el conocimiento personal y corporativo, la identidad empresarial y el desarrollo de los equipos de trabajo son mucho más eficientes y ciertos en el modelo que el mundo creo lejos del que la pandemia y algunos intereses nos impusieron y quieren definirnos como la gran opción.

No cabe en mi mente haber vivido mi época de colegio o de universidad sentado frente a un computador, me hubiese perdido la gran oportunidad de vivir tantos momentos que hoy representan sólidas amistades, quizás no hubiésemos desarrollado muchas de nuestras capacidades y la alegría, la tristeza, el miedo y muchos otros sentimientos no formarían parte de nuestro equilibrio.

Llama hoy la atención cómo los jóvenes todavía no van a clases, pero a diario se reúnen socialmente tratando de cubrir la falencia que la vida y los maestros pretenden imponerles so pretexto de protegerlos.

Conozco muchos que compran por Internet diariamente, y más de uno que ha tenido que salir a regalar o vender lo comprado porque la talla u otra característica no fue lo esperado, y entendiendo que la opción del comercio electrónico es una alternativa, también creo que nada reemplaza la opción de ver lo que voy a comprar, incluso el paseo familiar de ir de compras es en muchos casos una buena opción de diversión.

No me imagino los noviazgos ni los abrazos o besos virtuales de los jóvenes, no creo que el gran objetivo pueda ser campeón mundial de videojuegos, las montañas rusas virtuales jamás igualarán la realidad.