En realidad produce miedo el silencio de los senadores y representantes por Santander en estos momentos de tantas protestas, el de los partidos políticos y muy especialmente el de los directorios departamentales, produce temor, porque reafirma la absoluta falta de liderazgo y compromiso con un departamento y una ciudad que solamente existe en sus objetivos cuando de lograr la elección se trata.

No se dan por enterados, no entienden que independientemente de que la protesta es contra el Gobierno, ellos deberían ser los líderes naturales y el puente entre ese gobierno y el pueblo, que buena parte de los problemas están en su resorte y en las reformas que no han acompañado a pesar del clamor de las gentes.

Pareciera ser un silencio cómplice en castigo, porque este Gobierno les tiene suspendida la famosa mermelada, pero en realidad parece desidia y poco interés. Es igual al silencio que mantiene antes las denuncias por las peleas y tramoyas para lograr el dominio de las corporaciones regionales del departamento, o las extrañas manipulaciones de los estatutos de las empresas de servicios públicos. ¿Silencio cómplice, quizás?

Qué bueno sería tener claridad de parte de esos padres de la patria sobre cada uno de los temas de importancia nacional o local, qué bueno sería saber con certeza cómo votan cada proyecto de ley, qué tranquilidad sentirían los electores de verlos efectivamente haciendo gestión ante el ministerio del medio ambiente en favor del páramo y su protección o incluso en favor de la explotación minera si su convicción fuese esa, o ante Ecopetrol para tramitar la inversión necesaria para la refinería, en fin, haciendo algo en beneficio del departamento y sus gentes.

Ya es hora de que asignemos responsabilidades, ya es hora de saber quién está a favor del Distrito Metropolitano para Bucaramanga y quién no, quién está de acuerdo con la reforma política y en qué puntos o con cuáles de la Ley Anticorrupción y cuál es el sacrifico que van a entregar los senadores en materia de régimen pensional.

Qué bueno oírlos hablando de temas de interés de sus electores con compromiso convicción y acción .