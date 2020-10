Sordos, ciegos y mudos

No hay peor sordo que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver. Lógicamente esa necedad conlleva a un silencio irreverente. Esa es la manera de actuar de nuestros gobernantes. Desde las diferentes tribunas se expresan las preocupaciones por lo que pasa en el área metropolitana, pero los electos servidores públicos no se dan por enterados.

Así fue como la comunidad clamó por un redirecionamiento en el nefasto plan de ciclorrutas. También advierte ahora por la administración honesta y eficaz de los parques Recrear, denuncia la invasión del espacio público y la ineficacia de las secretarías y direcciones de tránsito.

De igual forma, clama por una solución al problema de basuras, por el inicio de obras de infraestructura necesaria como el anillo vial Girón - Piedecuesta, la Conexión Oriente - Occidente, a través de los deprimidos de la calle 54, la continuidad de la conectante Florida - Pamplona, la discusión de la posibilidad de crear el distrito metropolitano, la solución a los temas de Metrolínea, los cráteres de la Transversal Oriental, etc, etc, etc.

Mientras tanto, los dirigentes hablan de populismo, se encierran en pequeñas obras, pero la mayoría de los gobiernos anteriores someten al área metropolitana al atraso en su desarrollo. La gran cualidad de un verdadero líder es su capacidad de escuchar a su comunidad, entender que lejos de sus egos hay prioridades en los problemas de las urbes y comunidades y que su función es atender los problemas importantes de la ciudad, los que en realidad definen la calidad de vida de los habitantes. No robar no es una cualidad, es un deber.

¿Será que el gobernador y los alcaldes del área no son capaces de centrarse en la solución de los principales problemas de manera definitiva? ¿Será que es imposible esperar que no se roben la plata de los ciudadanos en los extraños contratos sastre de la corporación de defensa de la meseta? ¿Será que no hay un senador o representante que lidere la discusión para la creación del distrito metropolitano y evitemos tantos sobrecostos burocráticos? o ¿será que nos van a seguir ignorando hasta las próximas elecciones?