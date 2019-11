Tendencia es quizás la palabra más usada hoy. Hay tendencias de mercado y de mercadeo, de salud, de estilos de vida, de turismo, etc. Tendencia es todo aquello que alguien quiera que se ponga de moda, es la mejor manera de lograr que las personas se identifiquen con algo y asuman un comportamiento que los agrupe, y por lo tanto, lo conviertan en predecibles en sus actuaciones.

Hay tantas tendencias como grupos de interés respecto de un tema, incluidas las contratendencias, su fortaleza y desarrollo dependen de la inversión publicitaria eficiente que se le suministre. Lo cierto es que detrás de cada tendencia, existe siempre un interés económico y en muchos casos también serán parte del deseo de dominar el mundo.

Un buen ejemplo es el tema de la salud. Hace pocos días, un médico dictó en la ciudad unas interesantes charlas sobre el origen del deterioro de la salud en nuestras costumbres alimenticias, que de alguna manera descartó en parte la medicina tradicional y el ataque de la enfermedad teóricamente sin atacar su causa, en fin, vendió su libro y dio múltiples explicaciones del porqué debemos descalificar muchos alimentos y consumir otros. En un extraordinario alarde de elocuencia logró captar el interés del público y molestar, por decir lo menos, a eminentes médicos de la ciudad, que salieron en redes y círculos sociales en defensa de los métodos tradicionales, argumentando inexistencia de evidencia científica. Si aún no lo es, es posible que la llamada medicina funcional sea una tendencia muy pronto. Lo lamento por la leche y la carne importada de países con ganadería intensiva, y me alegro por el huevo que durante tantos años fue vilmente maltratado.

Mi conclusión, no en el tema de la salud, en el que me declaro totalmente ignorante, sino en el tema de las tendencias, es que no hay verdades únicas, los mercados digitales son una interesante manera de desarrollo de negocios y existirán clientes que se acomoden a ellos y otros seguirán encontrando su preferencia en canales tradicionales. Seguramente quienes no toman gaseosa vivirán más, pero se perderán del placer de comer una buena empanada acompañada de la chispa de la vida. La felicidad también cuenta.