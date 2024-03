La universidad necesaria

Opinión de Armando Martínez Garnica

Compartir

Así como hay hombres y mujeres necesarios, en el universo de las personas inútiles y necias, hay universidades necesarias. Francisco de Paula Santander, Mariano Ospina Rodríguez y Tomás Cipriano de Mosquera fueron los destacados estadistas que en los primeros 50 años republicanos se esforzaron por contar con tres universidades necesarias. El asunto de la cobertura universal les tuvo sin cuidado, ese afán actual de los políticos necios, porque solo les importaba la necesidad de calidad profesional. En su tiempo, la planeación requería de un mapa del territorio nacional, y no existía alguien capaz de dibujarlo. Hubo que traer de Venezuela al italiano Agustín Codazzi. Se requerían agrimensores de tierras, y no había uno ni para un remedio. Hubo que crear un colegio militar, para que Codazzi enseñara a hacerlo. Había que formar oficiales de marina, y nadie sabía matemáticas avanzadas. Había que beneficiar y embalar hojas de tabaco para la exportación, y nadie sabía hacerlo. Había que tener loza de porcelana en los comedores, pero la fabricación de chorotes no había avanzado desde los aborígenes.

Después vino la moda de las universidades de investigación, un lujo que pudo darse Alemania porque contaba con un sistema completo de escuelas técnicas. Y ahí fuimos nosotros detrás, jugando a tientas los dos juegos: el de la universidad de profesionalización y el de la universidad de la investigación. Hasta que llegaron los nuevos burócratas a imponer cobertura universal, para que los vagos puedan poner sus tiendas de ropas, empanadas, galletas y marihuana en los campus. Pueden entonces ser cada vez más lindas y cómodas, pero la inteligencia es lo que debería brillar en ellas.

La universidad colombiana tiene que ser necesaria. Toda necesidad social emergente debe tener su respuesta casi inmediata en ella. Las graves fallas de construcción de la refinería de Cartagena mostraron que los profesionales universitarios se equivocaron casi todo el tiempo. Los técnicos manuales la salvaron, allí donde los cálculos estaban desquiciados. Nadie pidió cuentas a las universidades que los formaron, pero, entre nos, debió hacerse una cuenta y razón, porque la universidad se juega su vida en su necesidad. Hoy más que nunca.