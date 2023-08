Durante el año 1797 vivía en el puerto de La Guaira una pareja de personas ilustradas que dominaba la lengua francesa: José María España, teniente de justicia de Macuto, y su esposa Joaquina Sánchez. Fomentaron en su residencia una tertulia de debate político, a la que asistían el capitán retirado Manuel Gual, comerciantes, abogados, militares, profesionales franceses y hasta el cura párroco. Tema principal de la tertulia era el avance del proceso revolucionario en Francia, gracias a que muchos de los asistentes leían periódicos y libros en francés.

El resultado de esa experiencia era previsible: España y Gual terminaron redactando 35 principios políticos sobre los derechos que tenían los hombres y los ciudadanos, seguidos de unas máximas de conducta que debían seguir los republicanos. Se habían convertido en revolucionarios contra el dominio que la monarquía de España tenía sobre los americanos, porque aspiraron a erigir en Venezuela una república independiente, conforme al principio de que la insurrección era un deber sagrado contra un gobierno que violase “los derechos del pueblo”. Prepararon un golpe para el día de la Virgen del Carmen, 16 de julio, hasta que el chisme llegó a oídos del capitán general Pedro Carbonell, quien de inmediato ordenó una gran redada de conspiradores. Aunque este movimiento fue sofocado con rapidez, el daño ya estaba hecho: los principios republicanos se habían difundido entre los caraqueños.

Uno de esos principios rezaba que todos los ciudadanos tienen igual derecho para obtener empleos públicos —algo que hoy sabemos de sobra—, porque en las elecciones los pueblos libres no deberían tener otros motivos de preferencia más que “la virtud y el talento”. Esto sí que no lo sabemos ahora, pues cualquier crápula aspira a ser elegido para ocupar cargos públicos. La virtud republicana se funda en el amor del ciudadano a su patria, porque un republicano trabaja para el bien general de los ciudadanos, no para su interés particular. Creían estos precursores del republicanismo que así fuesen buenas las leyes, había que contener a los ambiciosos y exigir virtudes públicas a los administradores del Estado. Tan sencillo. Entonces: ¿por qué lo olvidamos?