El Museo Casa de Bolívar

“Una casa de paredes, madera y teja, donde hace su morada don Facundo Mutis Consuegra, con su solar cercado de tapias, que tiene en esta villa de San Laureano, haciendo esquina en la segunda cuadra de la plaza, para el lado del oriente”. Esta descripción, hecha en julio de 1815, de la casa cuya nomenclatura actual es Calle 37 número 12-15, invita a todos los ciudadanos a visitarla alguna vez en su vida, porque es el mejor testimonio de lo que teníamos hace 200 años en la villa.

Como todos aseguran que Simón Bolívar se alojó en esta casa durante el año de 1828, sabemos por el Diario que llevó el yerno de don Facundo, el edecán francés Luis Perú de Lacroix, que en ese entonces la casa ya tenía los corredores que rodean el patio central, donde el Libertador hizo guindar su hamaca. Su almuerzo habitual lo tomaba en el comedor de esta casa: prefería en su mesa las arepas de maíz al pan, las ensaladas y las legumbres a la carne, las frutas frescas antes que los dulces, que casi nunca probaba. Él mismo preparaba las ensaladas, presumiendo de una habilidad que había aprendido de algunas damas durante su estancia en Francia. No fumó nunca, ni permitía que otros lo hicieran en su presencia, ni bebió aguardiente. Solo en las comidas se tomaba dos o tres copitas de vino de Burdeos o de Madeira, en ocasiones champaña, pero en el almuerzo no tomaba vino. El café no lo tomaba siempre, pero en cambio le encantaba sazonar las comidas con ají y pimienta. Frecuentemente jugaba en las noches ropilla con sus edecanes hasta la hora de dormir, hasta que le aburrió, y continuó jugando tresillo.

A lado de esta casa puede verse el Patio de los Edecanes, cuyos bustos en bronce se pueden ver en sus pedestales, y la fuente de agua que estuvo en la Puerta del Sol. No basta tener dos ojos en la cara. Lo que importa es aprender a usarlos para ver, porque todos los sentidos tienen que ser educados. Comencemos por ver en detalle esta casa.