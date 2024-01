Durante los doce años comprendidos entre 1837 y 1849, las tres administraciones cuatrienales del poder ejecutivo —Márquez, Herrán y Mosquera— fueron simplemente “ministeriales”. Tuvieron a su servicio, en los cuatro ministerios de estado, a los hombres más calificados que existían para conducir la marcha de una nación de dos millones de habitantes. El progreso, en todos los ámbitos, fue continuo y sostenido, culminando con los proyectos de mejores vías de comunicación, universidades y exportación de tabacos y oro.

Durante el mes de febrero de 1848 se produjo en París el derribo del régimen monárquico de Luis Felipe de Orleans por una revolución que forzó a Francia a transitar al régimen republicano. Estallaron todas las utopías políticas, hasta que la restauración monárquica serenó los ímpetus. Fue entonces cuando los noveleros neogranadinos se lanzaron por el camino de las invenciones políticas y de todas las reivindicaciones imaginables. Como la utopía del rápido progreso se puso de moda, los “progresistas” inventaron adjudicar las tres administraciones anteriores al “partido conservador”, un ente que no había existido antes, y de paso inventaron al “partido liberal”. Como los ministeriales se equivocaron al dividirse entre las candidaturas de Joaquín José Gori y Rufino Cuervo, los progresistas se fueron tras la del general José Hilario López. Vino el resultado del 7 de marzo de 1849, y con López advino el primer gobierno del “partido liberal”, dejando a los ministeriales por fuera, calificados de “conservadores”.

Como eliminaron los requisitos de calificación para los empleos públicos, cualquier descriteriado pudo ocuparlos, y se cerraron las universidades, porque ya no se necesitaba título profesional. A la moda, expulsaron a los jesuitas y cambiaron la constitución, abriendo la caja de pandora de la experiencia federal. Le pisaron la ruana a la Iglesia Católica, ignorando la religiosidad de los pueblos. Desde entonces, quedamos en manos de los partidos, con sus intereses burocráticos particulares y sus violencias recurrentes, pero, sobre todo, de sus invenciones políticas y de sus dirigentes chapuceros. Claro, no es malo inventar en política, pero al menos que lo hagan con los pies en la tierra. No es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca.