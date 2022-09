Las transfiguraciones

El evangelista Mateo dio noticia de la transfiguración experimentada por Jesús de Nazaret en el monte Tabor: “resplandeció su rostro como sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz”. Lector de esta santa escritura, el sastre José María Caballero anotó en su diario lo que aconteció en Santafé el 6 de mayo de 1816: “fue el día de la transfiguración, porque entre las diez y las once se transfiguraron todos de tal modo, que todos resplandecían como realistas; incluso aquellos patriotas distinguidos se transfiguraron, que por los muchos resplandores ya no se conocía a ninguno”. En este día maravilloso, las mujeres corrían como locas por las calles gritando vivas al rey Fernando VII; entraron al palacio virreinal en tumulto y desde sus balcones echaban vítores a los primeros curros españoles que llegaron a la plaza. En la noche del siguiente 26 de mayo entró el general español Pablo Morillo al palacio, después de haber prohibido que se le hiciera recibimiento público o privado, porque era hombre que no se dejaba engañar. Se perdieron entonces los dos mil pesos que se habían invertido en comidas y refrescos, más los 34 arcos triunfales que se habían fabricado.

Tres años y tres meses después, al atardecer, desmontó de su caballo el general Bolívar. Había llegado de incógnito, y subió corriendo las escaleras del palacio de los virreyes. Cuando entró el improvisado jefe político de Santafé que impuso orden tras la precipitada huida del virrey, le dijo el Libertador: “No quiero diputaciones, arcos, nada. Vuestra libertad es mi mejor recompensa”. Pero nadie pudo evitar una nueva transfiguración, como se vio en la solemne misa de la Capilla del Sagrario: todos resplandecían como patriotas. Fue tan contundente el fenómeno, que cuatro meses después pudo decir el Libertador en Angostura que todos los santafereños desesperaban por ingresar a Colombia.

Conforme con esta tradición de veletas, una nueva transfiguración se ha producido en Bogotá: todos resplandecen en el Capitolio como partidarios del nuevo presidente. Atentos a lo que este quiere, solo desean complacerlo. No hay que preocuparse tanto: son las tradiciones culturales de los lugares.