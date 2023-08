Poco antes de la medianoche del jueves 25 de septiembre de 1828, bajo la luz de la luna llena, cerca de un centenar de conspiradores ingresaron al Palacio de San Carlos armados con puñales y pistolas. ¿Para qué? Para los jueces militares que los juzgaron, en procesos sumarios y sin derecho a la defensa, solo para intentar asesinar al Libertador presidente, un “magnicidio en grado de tentativa”, como diría el presidente Maduro. Pero no hay hechos, solo interpretaciones. Hace más de un siglo que el filósofo Friedrich Nietzsche lo advirtió: “Contra el positivismo que se detiene ante el fenómeno solo hay hechos, yo diría: no, justamente no hay hechos, solo interpretaciones”.

Ante el juez, Pedro Carujo expuso otra interpretación: si esa hubiera sido la intención de los conjurados, habrían bastado cuatro o seis personas para realizarla, simplemente acechándolo a la salida del Palacio, pues siempre lo hacía con muy poca compañía y desarmado. Todo el aparato que se organizó para esa noche remitía a otra intención: capturarlo con vida. ¿Para qué? Para obligarlo a anular el decreto que debía servir de Ley constitucional del Estado hasta el año de 1830, una suspensión efectiva del régimen popular representativo, y, en consecuencia, regresar a la vigencia de la carta constitucional de la Villa del Rosario. Como diría el vicepresidente Santander, “una restauración del orden constitucional”.

La interpretación amañada de Rafael Urdaneta sirvió para enviar a 14 soldados a la pena de muerte, además de los generales Padilla y Santander. La interpretación de Carujo le salvó la vida y, de paso, la de Santander. Para nosotros, se trata de una lección: dejar de creer en hechos, en estados de cosas “objetivos”, y aceptar que nuestra tarea es solamente interpretar, desde nuestra voluntad de poder o desde nuestros instintos, para imponer nuestra perspectiva. El devenir de la humanidad no es entonces una sucesión de hechos, sino una sucesión de interpretaciones. Los hechos son, realmente, interpretaciones. Como consecuencia, hay que estar abiertos a las reinterpretaciones, porque esa es la característica de la historia: revisar todo aquello que se nos ha presentado como “hechos cumplidos”.