Entre 1948 y 1956 gobernó el Perú una dictadura militar encabezada por el general Manuel Odría. Ese gobierno fue percibido por Mario Vargas Llosa como el causante de “una sociedad embotellada”, donde fueron prohibidos los partidos, la prensa censurada, numerosos los presos políticos y los exiliados. Como se configuró un “clima de cinismo, apatía, resignación y podredumbre moral”, este escritor creó en 1969 el personaje central de su novela Conversaciones en La Catedral, Santiago Zavala, quien mientras miraba la avenida Tacna de Lima se preguntó: ¿En qué momento se había jodido el Perú? Como el Perú, Zavalita se había jodido y, en general, todos estaban jodidos y sin alguna solución para sus existencias. Esta peculiar narrativa literaria ofreció a sus lectores una idea del pasado dirigida a provocarles afectos de tristeza y de desesperación, la base de cualquier exilio, como ha ocurrido en la Venezuela reciente.

Lo peor vino después: un general, una exguerrillera, un sacerdote, dos políticos, tres economistas y cuatro periodistas colombianos escribieron en 1990 sendos ensayos para dar respuesta a la pregunta ¿En qué momento se jodió Colombia? Uno de esos periodistas sostuvo que la violencia bipartidista de los años 1947 a 1953 había sido el comienzo del proceso que hizo posible que Colombia “se jodiera”. De nuevo, sentimientos de tristeza y de desesperación, convocatorias a abandonar el país para buscar alegrías en otra parte. Finalmente, completó esos cantos infernales uno de los nuestros, joven abogado socorrano de buena familia, quien en un ensayo sobre Colombia sin filtros produjo una diatriba sobre nuestros orígenes, como “musulmanes y judíos de costumbres conservadoras”, razón de que seamos “un pueblo que camina a la deriva, improductivo y mediocre”.

Estas representaciones literarias sobre países jodidos, al volverse imágenes del presente, promocionan afectos basados en la tristeza: miedo, desesperación, decepción. Pero no hay que olvidar que la literatura y la memoria no son modos de la historia, sino monedas chimbas. Lo que realmente nos jode no es nuestro maravilloso país, sino nuestros literatos de pacotilla, que nos quieren convencer de que valemos poco en el concierto de las naciones del mundo.