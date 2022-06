El sufragio libre se funda en el derecho a opinar libremente. Gracias a este derecho es que cada cuatro años podemos responder la siguiente pregunta: ¿quién, en mi libre opinión, debería regir los destinos de mi nación? El artículo 20 de la constitución garantiza a todos los ciudadanos la libertad de expresar sus opiniones, un legado del undécimo artículo de la primera declaración francesa de los derechos del ciudadano que garantizó a todo ciudadano la libertad para comunicar su opinión. La consecuencia derivada es: “Nadie puede ser molestado por sus opiniones, así sean religiosas, mientras su manifestación no perturbe el orden público”.

Estos derechos a la libre opinión y al sufragio libre configuraron la modernidad política. Pero como esta es relativamente reciente en la historia de nuestra nación, todavía enfrenta las amenazas de malas costumbres políticas: molestias y persecuciones de quienes opinan diferente, religiosidad de las cruzadas políticas, presión de grupos profesionales y locales, campañas mediáticas de engaño y de desprestigio. Ya nos libramos de la tutela de los antiguos directorios partidistas, pero nuestra larga violencia bipartidista nos enseñó a disimular nuestras opiniones políticas, como lo hizo su prolongación en las violencias guerrilleras y paramilitares.

Como la sociedad no ha aprendido a respetar las opiniones ajenas, ni siquiera a oír razones con atención, el Estado ofreció un remedio: voto secreto en un cubículo privado. El artículo 13 de la constitución de 1853, que introdujo por primera vez en nuestro país el voto masculino directo, ofreció voto secreto para la elección de presidentes, legisladores y gobernadores provinciales. Como resultado, el conservador Mariano Ospina Rodríguez fue elegido en 1856 por primera vez con esta clase de votos, derrotando a dos brillantes candidatos liberales.

Cada vez que la infidencia deja escapar nuestra opinión favorable a un candidato no tarda en caernos encima la censura de los cruzados. Por ello no dejo de recordar el consejo de uno de nuestros viejos taxistas: “el afiche del vidrio posterior del carro es del patrón, el voto es solo mío. ¡Así que no me pregunten nada!”. Vayamos entonces a votar en secreto el próximo domingo, ojalá temprano.