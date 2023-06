Hubo una época de nuestra historia educativa en la que los hombres de la Compañía de Jesús brillaron con su magisterio. Obligaban a sus alumnos a leer los libros clásicos de Cornelio Nepote y de Plutarco de Queronea, señalando las virtudes de un selecto grupo de señores griegos y romanos, para mostrarle a sus estudiantes el modo de hacer de sí mismos unos señores, con los mejores ejemplos históricos. Adicionalmente, les hacían leer el Oráculo manual y Arte de Prudencia, un conjunto de aforismos extraídos de las obras de Baltasar Gracián, un brillante jesuita del Siglo de Oro español. Pretendían que sus alumnos tuviesen señorío en el decir y en el actuar, para que fueran líderes de las sociedades en las que tenían que vivir.

Pero el Diablo es astuto, y siempre anda rondando el mundo. Una minoría de la generación colombiana de 1960 fue inducida por los activistas revolucionarios a leer las Citas de Mao Tse-Tung, un conjunto de aforismos que Lin Piao extrajo de sus discursos. Era una guía gratuita para hacer la revolución, entendida como “un acto de violencia mediante el cual una clase derroca a otra”. Mientras los ministros de educación miraban hacia el cielo, los “grupos de estudio” de las universidades públicas promovieron esta lectura, hasta que acabaron con la formación de señores. Después de muchas décadas, estas minorías asumieron el control de las instituciones escolares. En vez de la enseñanza del señorío, tuvimos una masa anónima de activistas politizados, portadores de una ideología religiosa que proporciona una respuesta fácil a todas las preguntas sobre el futuro del país.

De vez en cuando, una grabación nos entera de su procacidad alcoholizada y de su incapacidad para controlar sus emociones primarias. El proceso de la civilización se detuvo en el país. Para ellos no hay problema, pues sus hijos ya se marcharon para vivir en países en los que avanza la civilización de las costumbres. Así que nunca me imaginé que tendría que decir esto alguna vez: extraño a los hombres de la Compañía de Jesús, y que me perdone esta culpa el general José Hilario López.