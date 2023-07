Hoy conmemoramos de nuevo, con un día festivo, el acontecimiento del 20 de julio de 1810 que acaeció en Santafé. Conviene entonces recordar que cuando se organizaba la conmemoración correspondiente al año 1872 se suscitó una polémica entre dos periódicos bogotanos. Miguel Antonio Caro, director de El Tradicionalista, sostuvo con su erudición que la declaración de independencia de Cundinamarca solo fue emitida por el general Antonio Nariño el 16 de julio de 1813, tres años después de la que hoy conmemoramos. Por su parte, el director de La América, José María Quijano Otero, porfió en la falsedad: el 20 de julio se habría declarado la independencia nacional. La Legislatura de 1873 tuvo entonces que resolver este diferendo con la Ley 60 del 8 de mayo, cuyo primer artículo reza: “Declárase día festivo para la República el 20 de julio, como aniversario de la Independencia nacional en 1810”.

Fue entonces una ley del Congreso la que nos impuso la nacionalización de la fecha de la independencia con una arbitrariedad ajena a la historia documentada. Pero lo que importa no es la ciencia, sino el hecho político: en los tiempos de la federación de nueve Estados soberanos, en los que cada uno había elegido una fecha patriótica (en Santander fue la del 16 de marzo), los representantes de la nación procedieron a la nacionalización de la conmemoración de la independencia para todos. ¡Enhorabuena! El pabellón y el escudo también son frutos de procesos de nacionalización de nuestros símbolos. Lo que importa es la nacionalización de nuestra semiótica.

Así es como se forma nación en cada generación, y los símbolos nacionales sirven bien este propósito. Lástima que ahora a muchos se les ha olvidado el viejo precepto de las maestras: “Los colores de la bandera de mi patria son amarillo, azul y rojo”. Las costureras decidieron pegarle encima el escudo nacional, porque no saben que así producen una bandera de uso privativo de las fuerzas militares, y del presidente, como su comandante general. No pasa nada: con un bisturí pueden romper la costura y liberarla de su peso erróneo. No teman hacerlo.