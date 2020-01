En diciembre del año pasado, el Dane publicó las cifras definitivas sobre nacimientos y defunciones del año 2018. A partir de la información sobre nacimientos, indagamos cómo les fue a los municipios del área metropolitana de Bucaramanga frente a las ciudades capitales del resto del país en materia de embarazo en adolescentes, asunto que más que un problema de salud, se ha identificado como uno de los factores que refuerzan la desigualdad económica en los países del Tercer Mundo.

Es importante aclarar que en la información sobre los nacidos vivos se tiene en cuenta el lugar de residencia de la madre y no el lugar donde ocurre el nacimiento: si una madre que vive en Floridablanca tiene su hijo en Bucaramanga, este nacimiento cuenta para Floridablanca y no para Bucaramanga. Algo similar ocurre frente a los nacimientos de madres con nacionalidad extranjera, tampoco se toma ya que el Dane discrimina (estadísticamente) esta información y no forma parte de la base con la cual se construye el indicador.

La meta nacional incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es alcanzar a 2030 una tasa de fecundidad en adolescentes de 46 nacimientos por cada 1000 mujeres entre los 15 y 19 años.

En un ranking que incluye a las ciudades del área metropolitana y las otras 31 ciudades capitales, la ciudad con la tasa más baja y que ha sido más exitosa en reducir este indicador, es Manizales con 29 nacimientos por cada mil adolescentes. Le siguen Tunja y Cali con 34, Bogotá 35, Pasto 37. En el sexto y séptimo puesto de este ranking se ubican Girón y Floridablanca con tasas de 39 y 45 respectivamente. Estas siete ciudades, diez años antes ya superaron la meta planteada a 2030. En el caso de Bucaramanga, tuvo una tasa de fecundidad en adolescentes de 58, que la ubica en el puesto 15 entre las 35 ciudades incluidas. Se destaca que esta cifra de fecundidad fue la más baja de los últimos once años, pero otras ciudades registraron un descenso más acelerado.